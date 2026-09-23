CHP MYK yarın Mansur Yavaş\'ın istifasını, İstanbul il başkanlığı atamasını görüşecek

(ANKARA) - CHP MYK, yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının değerlendirileceği toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılması da bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde yarın bir araya gelecek.

Toplantıda, parti içi gelişmeler ve yerel yönetim alanındaki son durum değerlendirilecek.

Parti Genel Merkezi'nde, yarın 14.00'te yapılacak MYK toplantısında, öncelikli gündem maddesini, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ve 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifasına ilişkin süreç oluşturacak.

Toplantıda ayrıca, 26-27 Eylül'de yapılacak milletvekili kampınının planlaması ele alınacak.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ATAMASI GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlendirmesi olacak. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada, 2 Eylül 2025 tarihinde verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar vermiş, bu kararla tedbir kapsamında görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevi de sona ermişti.

Bu nedenle yarın toplanacak MYK'da İstanbul İl Başkanlığı konusu ele alınarak atama yapılması bekleniyor. Nihai kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verileceği belirtilirken, İstanbul İl Başkanlığı için parti kulislerinde Mehmet Ali Yüksel ve Gürsel Tekin'in isimleri öne çıkıyor.