CHP kurultay davasında itirafçı tanık Soytekin dinlendi

Haber: Esra TOKAT

ANKARA - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarıyla açılan davada, İBB Davası'nın itirafçısı Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. KİPTAŞ'tan delegelere daire satımı yapıldığını ileri süren Soytekin, dairelerin satılış amaçlarına dair bir bilgisi olmadığını ifade etti ve "Bize amacı söylenmedi. Dairelerin verilmesi karşılığında delegelerin iradesinin etkilenip etkilenmediğine ilişkin bilgim yok. Delegelerin iradesinin gaspı konusunda bir görgü tanıklığım yok" dedi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada sanık İBB BELTUR Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama savunma yaptı. Hakkında delegelere verilmek üzere çanta ile para getirdiği iddia edilen Nama, suçlamaları reddetti. Nama, şunları söyledi:

"OTELİN KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN, YANIMDA ÇANTA OLMADIĞI GÖRÜLECEK"

"Zaten sadece bir kişi beni bir yerde çanta ile gördüğünü söylüyor. Bunlar tamamen soyuttur ve gerçek dışıdır. CHP'nin kongreleri, kurultayları karnaval şeklinde olur. Otelde kalan delegeler bu sırada ziyaret edilir, yemek yenilir, sohbet edilir. Bunlar olağandır. Otelin kamera kayıtları da incelendiğinde yanımda çanta olmadığı da açıkça görülecektir. Öte yandan otele yürüyerek girdiğim içinde MOBESE kameraları da incelenirse yanımda çanta olmayacağı görüşecektir. İddia edildiği gibi herhangi bir menfaat sağlanması söz konusu değildir. Buna ilişkin de dosyada somut bir delil yoktur. Ben söz konusu kurultayda delege değildim. Kurultay sonucunda da bir kişisel menfaat elde etmem gibi bir durum söz konusu değildir. Öte yandan 30 yılı aşkındır CHP çatısı altında siyaset yapmaktayım. Bu süreçte şeffaf ve kamu vicdanına uygun hareket etmişimdir. Hakkımda bu asılsız iddiaları atan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. İlgili süreç devam etmektedir. Beraatimi karar verilmesini talep ediyorum."

"MUTLAK BUTLAN KARARINA RAĞMEN ADİL BİR YARGILANMA YAPILACAĞINA İNANIYORUZ"

Özgen Nama'nın avukatı Onur Cingil de savunmasında, "Buradaki yapacağımız savunmalar Asliye Hukuk Mahkemesindeki verilmiş hükme rağmen yapıyor değiliz. Burada buna rağmen adil bir yargılanma yapılacağına inanıyoruz. İfadelerin pek çok yerinde 'duydum' ifadesi geçmektedir. Müvekkilim kurultayda görevli değildir. Bu anlamda oylama sonucuna bir etkisi olmayacaktır. Soyut ve gerçek dışı tanık ifadelerini kabul etmiyoruz. Mahkemenin de kabul etmeyeceğini biliyoruz" ifadelerini kullanarak müvekkilinin beraatini talep etti.

İBB İTİRAFÇISI ADEM SOYTEKİN DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak İBB Davası itirafçısı Adem Soytekin de SEGBİS üzerinden dinlendi. Soytekin'in ifadeye başlarken yanında avukatı olduğunun fark edilmesi üzerine Mahkeme Başkanı avukatı salondan çıkardı. Elinde not olduğu görülen Soytekin'in notu da kaldırması istendi.

KİPTAŞ'tan delegelere daire satımı yapıldığını ileri süren Soytekin, "Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi. Ben kurultay sürecinde orada değildim. Daha önce milletvekilliği adaylığı yapmış isimler vardı" dedi.

Mahkeme Başkanı, dairelerin satılış amaçlarına ilişkin bir bilgisi olup olmadığı sorusuna Soytekin, "Bize amacı söylenmedi. Dairelerin verilmesi karşılığında delegelerin iradesinin etkilenmesine ilişkin bilgim yok. İrade gaspı konusunda bir görgü tanıklığım yok" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan'ın "2021 Aralık-2022 Ocak tarihlerinde satılan taşınmazların satışı hakkında 'bunları sat, biz kurultay için söz verdik' diyen oldu mu" sorusunu Soytekin, "Hayır, öyle bir konuşma olmadı. 'Bunları ayıralım, CHP'li ve İBB'de çalışmış kişilere vereceğiz' gibi bir konuşma geçti" diye yanıt verdi.

"BU DOSYADA İFADE VEREN YILMAZ ÖZKANAT DÜN İL BAŞKANI OLDU"

Çağlayan, tanık Adem Soytekin'in elinde ifadesinin olduğu kağıtla ifade vermek istediğini hatırlattı ve "Diğer tanıklar da aynı şekilde kağıtla ifade vermek istedi. Sizin müdahaleniz ile bunlar gerçekleşmedi. Yılmaz Özkanat'ın bu dosyada beyan verme motivasyonu il başkanı olamadığı için demiştik. Dün kendisine il başkanlığı görevi verildi ve ne yazık ki dediğimiz doğru çıktı" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararına değinen Çağlayan, "Elimizde bir mahkeme kararı var ne yazıkki. Ortada sanki sizin tarafınızdan tespit edilmiş bir suç varmış gibi butlan kararı verildi. Bu yüzden bu yargılamadaki endişemiz de artmış oldu haliyle" ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"NEREDE LİSTE, NEREDE VERİLEN EVLER?"

"Bugün burada dinlenen Adem Soytekin, yargılandığı İstanbul'daki dosyada etkin pişmanlıktan ifade verdi birden fazla kez, ilk ifadesinde çıkamayınca 'aklıma yeni geldi' diyerek farklı şeyler daha anlattı. Bu kişi hapisten çıkana kadar ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan kişi tek seferde her şeyi anlatmaz mı? Öte yandan, Soytekin 'isim listesi var, kurultay delegelerine ev verildi' dedi. İddianı kanıtlasana o halde. Peki nerde bunlar? Nerede liste, nerede verilen evler? Yok. Çünkü böyle birşey yok. Buradaki iddiaların KİPTAŞ'tan sorulmasını istiyoruz."

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" kararının gerekçesinin dosyaya celbini ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.