CHP'nin Ataşehir Mitinginde Yurttaşlardan İktidara Tepki: Külliyen Yalan, Külliyen Uydurma, Külliyen Ülkeye Çökme

20.04.2026 23:45  Güncelleme: 01:06
CHP'nin Ataşehir'de düzenlediği mitingde yurttaşlar, belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek operasyonların siyasi olduğunu savundu. Katılımcılar, Adıgüzel'in dürüstlüğüne inandıklarını ve adalet talep ettiklerini dile getirdi.

(İSTANBUL) - CHP'nin Ataşehir'de düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bir yurttaş operasyonlara ilişkin, "Külliyen yalan, külliyen uydurma, külliyen ülkeye çökme olarak görüyorum. Başka hiçbir açıklaması yok." dedi. Bir diğer yurttaş, "Kendisinin dürüstlüğüne inanıyoruz. Kendisi çok çalışkan ve dürüst bir belediye başkanı. İnanıyoruz ki kısa zamanda görevinin başına dönecek." diye konuştu.

CHP, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstermek için ilçede miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, operasyonlara ilişkin görüşlerini ANKA Haber Ajansına aktardı.

Operasyonların siyasi olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Bu operasyonun siyasi olduğunu düşünüyorum. Onursal Başkanımız 2 yıllık bir başkanımız. Çok değerli projeleri var. Halk olarak takip ediyoruz. Kendisinin dürüstlüğüne inanıyoruz. Kendisi çok çalışkan ve dürüst bir belediye başkanı. İnanıyoruz ki kısa zamanda görevinin başına dönecek." diye konuştu.

"Operasyonlar gençlerin umudunu kırıyor"

Bir diğer yurttaş, "Operasyonlar tamamen bizim gibi gençlerin umudunu kıran, bizleri iyice uzaklaştıran, bir sürece doğru gidiyor. ve bizler gençler olarak artık o kadar çaresiz ki benden daha genç kardeşlerim var. Konuşuyorum. O kadar umutsuzlar ki biz bu umudu ancak İmamoğlu ile kuracağız. İnşallah İmamoğlu gelecek ve bizleri o umudu tekrar taşıyacak." dedi.

"AK Parti belediyelerine neden operasyon yok?

AK Partili belediyelere operasyon yapılmadığını belirten bir yurttaş, "Bu siyasi kumpastır. Yani AK Parti belediyelerinde yolsuzluk yok mu? Neden onlara operasyon yok? Yani kumpas olarak düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Suçsuz insanları tuttukluyorlar"

Bir yurttaş, "Yanlış bence yanlış bir şey bu operasyonlar. Suçsuz insanları tuttukluyorlar. Yazık günah değil mi? Herkesin çoluğu var çocuğu var. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulunurken, bir diğer yurttaş, "Başkanlarımızı çok seviyoruz. Onların suçsuz olduğuna inanıyoruz. Özgürlük diyoruz. Yeter!" dedi.

"Yani en sona herhalde CHP'ye kilit vurmayı düşünüyorlar"

Bir yurttaş, "Haksızlık tamamen haksızlık. Ne bir delil var ne bir şey var ya. Taksit taksit... Yani en sona herhalde CHP'ye kilit vurmayı düşünüyorlar. Olmaz bu. Milletin bu Ataşehirlerin iradesine ipotek koymak için. Yüzde 57 ile seçilmiş bir insan. Yazık değil mi ya? Ne oldu bizim verdiğimiz oylar?" şeklinde konuştu.

"Önce Melih Gökçek'i yargılasınlar"

Belediyenin hizmetlerinden çok memnun olduklarını söyleyen bir yurttaş, şöyle konuştu:

"Ataşehir'de oturuyorum. 12 senedir buradayım. İlk defa bu kadar güzel bir başkanımız vardı. Yani daha önceki başkanları da biliyorum ama Onursal gerçekten iyi çalışıyordu. Herhangi bir şey yaptığına inanmıyorum ben. Hiç kimse Ataşehir inanmıyor zaten. Eğer hani böyle bir şeye başlayacaklarsa Ankara'da Melih Gökçek önce önce onu yargılasınlar sonra. Hiçbiri inandırıcı değil yaptıklarını ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar. İnşallah hepsi çıkarlar dışarıya. Bu bir bedel ödemedir. Hepsi bedelini ödüyor fazlasıyla ama sonunda rahata erecekler inşallah."

Bir başka yurttaş, "Külliyen yalan, külliyen uydurma, külliyen ülkeye çökme olarak görüyorum. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunu kendileri de yapamazlar. Yapamıyorlar zaten. Tek anladığım ve bildiğim gördüğüm budur." diye konuştu.

"Adalet için buradayız"

Bir diğer yurttaş, "Adalete uygun olmadığını, haksız ve hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Tek taraflı olduğunu düşünüyorum. Hak ve hukuk için buradayız. Adalet için buradayız." şeklinde görüş belirtti.

"Bir an önce hak yerini bulsun istiyoruz"

Bir yurttaş, "Ya gerçekten biz Ataşehirli olarak çok üzgünüz. Bir an önce hak yerini bulsun istiyoruz. Oğlum ve eşimle birlikte geldik mitinge. Umarım hak yolunu bulur. Ona çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çok güzel bir belediyecilik yapıyordu. Bize de çok destekleri oluyor Ataşehir Belediyesi olarak. Umarım hak yolunu bulur diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
