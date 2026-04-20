CHP'nin Ataşehir Mitinginde Yurttaşlardan İktidara Tepki: Külliyen Yalan, Külliyen Uydurma, Külliyen Ülkeye Çökme

(İSTANBUL) - CHP'nin Ataşehir'de düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bir yurttaş operasyonlara ilişkin, "Külliyen yalan, külliyen uydurma, külliyen ülkeye çökme olarak görüyorum. Başka hiçbir açıklaması yok." dedi. Bir diğer yurttaş, "Kendisinin dürüstlüğüne inanıyoruz. Kendisi çok çalışkan ve dürüst bir belediye başkanı. İnanıyoruz ki kısa zamanda görevinin başına dönecek." diye konuştu.

CHP, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstermek için ilçede miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, operasyonlara ilişkin görüşlerini ANKA Haber Ajansına aktardı.

Operasyonların siyasi olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Bu operasyonun siyasi olduğunu düşünüyorum. Onursal Başkanımız 2 yıllık bir başkanımız. Çok değerli projeleri var. Halk olarak takip ediyoruz. Kendisinin dürüstlüğüne inanıyoruz. Kendisi çok çalışkan ve dürüst bir belediye başkanı. İnanıyoruz ki kısa zamanda görevinin başına dönecek." diye konuştu.

"Operasyonlar gençlerin umudunu kırıyor"

Bir diğer yurttaş, "Operasyonlar tamamen bizim gibi gençlerin umudunu kıran, bizleri iyice uzaklaştıran, bir sürece doğru gidiyor. ve bizler gençler olarak artık o kadar çaresiz ki benden daha genç kardeşlerim var. Konuşuyorum. O kadar umutsuzlar ki biz bu umudu ancak İmamoğlu ile kuracağız. İnşallah İmamoğlu gelecek ve bizleri o umudu tekrar taşıyacak." dedi.

"AK Parti belediyelerine neden operasyon yok?

AK Partili belediyelere operasyon yapılmadığını belirten bir yurttaş, "Bu siyasi kumpastır. Yani AK Parti belediyelerinde yolsuzluk yok mu? Neden onlara operasyon yok? Yani kumpas olarak düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Suçsuz insanları tuttukluyorlar"

Bir yurttaş, "Yanlış bence yanlış bir şey bu operasyonlar. Suçsuz insanları tuttukluyorlar. Yazık günah değil mi? Herkesin çoluğu var çocuğu var. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulunurken, bir diğer yurttaş, "Başkanlarımızı çok seviyoruz. Onların suçsuz olduğuna inanıyoruz. Özgürlük diyoruz. Yeter!" dedi.

"Yani en sona herhalde CHP'ye kilit vurmayı düşünüyorlar"

Bir yurttaş, "Haksızlık tamamen haksızlık. Ne bir delil var ne bir şey var ya. Taksit taksit... Yani en sona herhalde CHP'ye kilit vurmayı düşünüyorlar. Olmaz bu. Milletin bu Ataşehirlerin iradesine ipotek koymak için. Yüzde 57 ile seçilmiş bir insan. Yazık değil mi ya? Ne oldu bizim verdiğimiz oylar?" şeklinde konuştu.

"Önce Melih Gökçek'i yargılasınlar"

Belediyenin hizmetlerinden çok memnun olduklarını söyleyen bir yurttaş, şöyle konuştu:

"Ataşehir'de oturuyorum. 12 senedir buradayım. İlk defa bu kadar güzel bir başkanımız vardı. Yani daha önceki başkanları da biliyorum ama Onursal gerçekten iyi çalışıyordu. Herhangi bir şey yaptığına inanmıyorum ben. Hiç kimse Ataşehir inanmıyor zaten. Eğer hani böyle bir şeye başlayacaklarsa Ankara'da Melih Gökçek önce önce onu yargılasınlar sonra. Hiçbiri inandırıcı değil yaptıklarını ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar. İnşallah hepsi çıkarlar dışarıya. Bu bir bedel ödemedir. Hepsi bedelini ödüyor fazlasıyla ama sonunda rahata erecekler inşallah."

Bir başka yurttaş, "Külliyen yalan, külliyen uydurma, külliyen ülkeye çökme olarak görüyorum. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunu kendileri de yapamazlar. Yapamıyorlar zaten. Tek anladığım ve bildiğim gördüğüm budur." diye konuştu.

"Adalet için buradayız"

Bir diğer yurttaş, "Adalete uygun olmadığını, haksız ve hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Tek taraflı olduğunu düşünüyorum. Hak ve hukuk için buradayız. Adalet için buradayız." şeklinde görüş belirtti.

"Bir an önce hak yerini bulsun istiyoruz"

Bir yurttaş, "Ya gerçekten biz Ataşehirli olarak çok üzgünüz. Bir an önce hak yerini bulsun istiyoruz. Oğlum ve eşimle birlikte geldik mitinge. Umarım hak yolunu bulur. Ona çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çok güzel bir belediyecilik yapıyordu. Bize de çok destekleri oluyor Ataşehir Belediyesi olarak. Umarım hak yolunu bulur diyorum." şeklinde konuştu.