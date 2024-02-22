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CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir araya geldi.

Hüseyin Can Güner ile Alper Taşdelen, belediye binasında bir araya geldi. Çankaya Belediyesi'nin şimdiye kadar yaptığı ve devam eden projeleri hakkında bilgi veren Taşdelen, Güner'i tebrik etti ve seçimlerde başarılar diledi. Güner ve Taşdelen'e CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da eşlik etti.