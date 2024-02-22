CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir araya geldi - Son Dakika
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CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir araya geldi

CHP\'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir araya geldi

Hüseyin Can Güner ile Alper Taşdelen, belediye binasında bir araya geldi. Çankaya Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgi veren Taşdelen, Güner'i tebrik etti ve seçimlerde başarılar diledi. CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da buluşmada yer aldı.

22.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:38
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CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir araya geldi.

Hüseyin Can Güner ile Alper Taşdelen, belediye binasında bir araya geldi. Çankaya Belediyesi'nin şimdiye kadar yaptığı ve devam eden projeleri hakkında bilgi veren Taşdelen, Güner'i tebrik etti ve  seçimlerde başarılar diledi. Güner ve Taşdelen'e CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir araya geldi - Son Dakika
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