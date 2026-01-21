Erdoğan'a Tükenmişlik Eleştirisi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz geldiğimizde emekli maaşı 66 liraydı" sözlerine tepki göstererek, " Türkiye'ye ilan ederim ki Erdoğan bitmiştir, Erdoğan tükenmiştir. Yürütmenin başı, Meclis kürsüsünden milletin gözüne bakarak yalan rakam vererek paçayı kurtarmaya çalışıyorsa o çoktan bitmiştir. Erdoğan tükenmiştir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Bu bir tükenmişlik sendromudur. Millete yalan, iktidarın dönülemeyen son virajıdır. Savruldun, beceremiyorsun ve artık yalana sarıldın" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 83'üncüsü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bugün Şahinbey Caddesi'nde olmak istedik ancak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı; valiliğe ve emniyete, 'İzin vermeyin, Çekmeköy'ün dışında, dolduramayacakları bir meydan verin. Millet bu soğukta gitmez, o meydanda zayıf kalırlar' dedi. AK Parti'den talimat alan emniyete ve valiliğe söylüyorum: Bakın, Çekmeköy'ü görün! Şahinbey Caddesi'ne çıkacaklar diye korkan Çekmeköy'ün insanı Çekmeköy'ün evlatları çıktılar Çekmeköy'ün dışına doldurdular meydanı. Çekmeköy gibi yerde kışın ortasında 21 Ocak akşamında hava sıfırın altında ve burada birileri seni istifaya davet ediyorsa Çekmeköy İlçe Teşkilatı'nın il başkanlığının korkaklığındandır. Yazıklar olsun hepinize. Bunlar bunlar daha akıllanmadı.

31 Mart seçimlerini kaybedince ne yapacaklarını şaşıranlar bizi durdurmak için İstanbul'un iradesine belediye başkanlarımıza Cumhurbaşkanı adayımıza saldıranlar 19 Mart günü sivil darbeye kalkıştılar. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını ve İstanbul'un seçtiği büyükşehir belediye başkanını gözaltına aldılar. O gün bütün İstanbul'u Saraçhane'ye yani İstanbul'un iradesinin karargahına sembolik mekanına davet ettik. Biz öyle yapınca aynı bugün olduğu gibi hemen İstanbul Valiliği'ne 'yasak getir, toplanamasınlar' dediler. Valilik 5 gün boyunca 3 kişi bir araya gelmeyi, toplanmayı, yürümeyi yasakladı. Dedik ki; 'Bu yasak bize sökmez, ne olacaksa bu akşam olacak Saraçhane'de olacak.' Ne yaptılar? Otobüsleri durdurdular, metroları kapattılar, köprüleri kaldırdılar, vapurları bağladılar. 19 Mart akşamı 110 bin aslan yüreğe engel olamadılar. İlk gece 110 bin, sonra 155 bin, sonra 260 bin, 23 Mart akşamı 1 milyon 100 bin kişi tarihi yarımadadaydı, Saraçhane'deydi. Şimdi sen o kitleye Çekmeköy'de Şahinbey'i vermeyim de otursun evinde diyorsun. Oturur mu evinde? İstanbul Valisi'ne, İstanbul Emniyeti'ne, Çağlayan'daki savcılara nöbetçi hakimlere hatırlatıyorum. Anayasaya aykırı kanunsuz emir aldınız. Maalesef kanunsuz emre boyun büktünüz, teslim oldunuz. O gün oraya yasak koydunuz. Oraya akan gelen 301 gencecik evladımızı tutuklayıp Silivri'ye koydunuz. Bir bayramı orada geçirdiler. Ben de bayramı orada geçirdim. Onları koğuş koğuş ziyaret ettim. Dedim ki, 'tarih sizi haklı çıkaracak.' Şimdi o arkadaşların her biri serbest kaldı, yargılandı, beraat etti ve mahkeme dedi ki; 'orayı yasaklamak Anayasaya aykırı, Anayasal hakkın ihlalidir, tutuklamak hak ihlalidir. Gerekirse tazminat ödeyeceksiniz, bu gençlerden özür dileyeceksiniz.' Hem meydanda biz kazandık, hem vicdanda biz kazandık. Hem de en sonunda mahkemede biz kazandık. Açıkça söylüyorum; çoğunluk enerjisi bizdedir, bu meydandadır."

"Bir devrim yaşanıyor, bakan evlatlarının devri bitiyor vatan evlatlarının devri başlıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çekmeköy Belediyesi'ni ilk kez 31 Mart 2024 seçimlerinde kazandığını söyleyen Özel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ve İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin Çekmeköy'deki hizmetlerini anlatarak, "Bu kadar emek veren bir belediye başkanının seçildiği günden bugüne 36 bin ton asfalt serdiğini, 8 bin 800 metre tretuvar ve bordür döşediğini, 2 bin 900 metre yağmur suyu hattı yaptığını söylemezsem olmaz. Çekmeköy'deki 54 okula ücretsiz arıtma suyu sebili konuyor. İlçedeki tüm okullara düzenli temizlik hizmeti veriyoruz. 11 kreşimiz şu anda faaliyette, 2'de İBB'ninkiyle Çekmeköy'de kreş sayımızı sıfırdan 13'e çıkardık. 2'si açılmış, 5'i kurdele kesilmesini bekler 7 tane taziye evi, emekli kültür evi, kadın emeği pazarı ve halk kafe hizmete girdi. Yaşar Doğu sosyal tesisleri hizmet veriyor. Çocukların güvenle oynayabileceği Susam Sokağı inşa edildi. 10 bin ihtiyaç sahibine gıda desteği veriliyor. Çekmeköy için Orhan başkan çalışıyor ama Ekrem Başkan da çalışıyor. İstanbul Büyükşehir bu ilçede 8 bin 289 haneye nakdi yardım yapıyor, 23 bin 600 aileye gıda kolisi ulaştırıyor. Bin 708 haneye halk ekmek desteği veriyor. 5 bin 400 çocuğa halk süt ulaştırıyor. Bin 670 çocuğa yeni doğan destek paketi verdi, bin 71 haneye bebek beslenmesi desteği sağlanıyor. 2 kreşinde 195 çocuk var. 34 bin 770 öğrenciye ulaşım kartı verildi, 4.4 milyarlık İSKİ yatırımı yapıldı altyapıya. Kırsal mahallelerde eski köylerde 1.5 milyon fide doğasıldı, tohum, yem, gübre, mazot, sulama destekleri sağlandı. Bu hizmetler yapılırken kimsenin partisine görüşüne bakılmadı. İşte bu yüzden siz istediğiniz kadar Ekrem başkanı içeride tutun, o sizin için Çekmeköy için çalışmaya devam ediyor. Çünkü o duvar, ey Erdoğan, o duvar, o duvarlarınız vız gelir bize vız vız. Erdoğan, senin savcıların var. Onların iddiaları, iftiraları var. Senin şu garibin yaptığını yapabilecek durumun yok. Meydandayım, 10 binlerin içindeyim, göz gözeyim ve soruyorum, memnun musunuz? İşte özgüvenli siyaset, kendine güvenen, arkadaşlarına güvenen, ne yaptığını bilen siyaset bu. Kışın sıcak salonların, yazın soğuk salonların siyaseti artık sona geldi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi meydan meydan büyümeye devam edecek. Bir değişim yaşanıyor, bir devrim yaşanıyor, bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor, bakan evlatlarının devri bitiyor, vatan evlatlarının devri başlıyor, vatan evlatlarının" diye konuştu.

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Bu bir tükenmişlik sendromudur"

Emekli aylıklarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması için Meclis'te CHP'li milletvekillerinin eylem yaptığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani emeklileri hiç ellemeseler hiç dokunmasalar bugün en düşük emekli maaşı 42 bin lira olacaktı. Ama bunlar çıkardıkları yasayla aylık bağlama oranlarıyla oynadılar ve bugün en düşük emekli maaşı 0.7 asgari ücrete kadar düştü. ve bugün ne oldu biliyor musunuz? Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı ve hiç utanmadan hiç sıkılmadan şu yalanı attı. Dedi ki 'biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı, asgari ücret 184 liraydı.' Kulaklarıma inanamadım. ve hemen dedim ki bu akşam beni iyi dinlesin. Değerli Çekmeköylüler Erdoğan geldiğinde 184 liraydı asgari ücret. En düşük SSK emeklisi 257 lira alıyordu. Dediğim gibi 1'e 1 buçuk. En düşük memur 376 lira alıyordu, 2 katı. Peki 66 lira kim alıyordu? Tarım BAĞKUR'u diye bir şey vardı. Rençber BAĞKUR'u derler bizim orada. Adam yıllar önce devlete tütün satmış. Yıllar önce Pankobirlik'e gitmiş şeker pancarı vermiş. Üzüm vermiş TARİŞ'e. Pamuk vermiş devlete. Onun koçanını bulursa o koçanı getiriyordu. O günden bugüne kadar sürenin primini borçlanıyordu. Ama iş kazası olmamış ya onun primi yok. Sakatlık primi yok. O yok bu yok. Ondan belli ödeyebileceği bir miktar ve faizsiz primler o emekli yapılıyordu. Kolayca ömür boyunca ödemese de 1 sene parayı çıkarıp ödeyerek olunan ama çok küçük olan ve Türkiye'de toplam o gün 10 bin kişinin nüfusun yüzde 0.1'inin aldığı dandik emekli maaşını bulmuş diyor ki 'en düşük emekli maaşı oydu.' Erdoğan ona bakarsan bugün 4 bin lira 5 bin lira yetim aylığı da var. Benim dediğim en düşük emekli maaşı herkesin bildiği Türkiye'de 4 milyon 900 bin kişinin öyle 10 bin tane koçandan emekli olmuş rençber BAĞKUR'lusunun değil tarım sigortalısının değil 5 milyon SGK emeklisinin aldığı en düşük maaş o gün 1 buçuk asgari ücretti bugün 0.7 asgari ücret.

Buradan Çekmeköy'den Türkiye'ye ilan ederim ki Erdoğan bitmiştir. Erdoğan tükenmiştir. Bir ülkenin yürütmenin başı başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, Meclis kürsüsünden milletin gözüne bakarak yalan rakam vererek paçayı kurtarmaya çalışıyorsa o çoktan bitmiştir. Erdoğan tükenmiştir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Bu bir tükenmişlik sendromudur. Millete yalan, iktidarın dönülemeyen son virajıdır. Savruldun, beceremiyorsun ve artık yalana sarıldın. Düş milletin yakasından. Getir sandığı, millet senden zam değil, sandık bekliyor.

Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi Erdoğan gidiyor, en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Bu iki, Erdoğan'ın utanç ikisidir. Ama iktidara gelişimizin müjdesidir. Zaferi biz kazanacağız, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Altın hesabı şaşmaz. ve şunu söyleyeyim. Emekliye 650 milyar lazım, 'Yok' diyorlar. Ama 768 milyarı zengin şirketlerin hesabından siliyorlar. Emekliye lazım paranın dört katını faize veriyorlar. Burada yoksuldan alıp zengine veren düzenin adı; AK Parti'nin kara düzenidir. Ben sorayım o zaman hazırsanız. Yoksuldan alıp zengine veren düzenin adı AK Parti'nin kara düzenidir. AK Parti'nin kara düzenidir. Hazır mısınız? AK Parti'nin kara düzenini yıkmaya hazır mısınız?"

