CHP\'nin Ekonomik Sorunlarla Mücadele Sözü

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(AYDIN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Efeler Belediyesi'nin Kent Lokantası'nın açılışında; "Ülkede yaratılan derin yoksulluğun ortaya çıkardığı bu sorunla mücadele etmek belediyelere düşüyor. Biz iktidarımızda öyle bir ekonomik koşul yaratacağız ki herkes kazancıyla rahat bir biçimde yaşayabilecek ve böyle hizmetlere ihtiyaç duymayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyetinin ekonomi turu Aydın ile devam etti. Genel Başkan Yardımcıları Karatepe ve Demir, ekonomi turu kapsamında Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kent Lokantası açılışına da katıldı.

Açılışa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karagöz, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı.

Yetişkin: "Gönül ister ki Kent Lokantalarına ihtiyacımız olmasın"

Ülke ekonomisinin daha fazla kent lokantası gerektirmeyecek duruma gelmesi temennisinde bulunan Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları, CHP'nin ekonomi takımıyla beraber yakinen sabahtan itibaren yapmış olduğumuz ziyaretlerde gördük. Bundan sonraki süreçte gönül ister ki kent lokantalarına ihtiyacımız olmasın. Ama biz vatandaşımızın hem sosyal olarak hem de bireysel olarak yanlarında olduğumuzu, sosyal belediyeciliği vatandaşlarımız için ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımız için yapacak olduğumuzu en başından beri söylemiştik. Bu amaçla, burada da bir kent lokantasını hep birlikte hizmete açmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın daha kaliteli daha ucuza ve daha sağlıklı şekilde ekmeğe, yemeğe ulaşımını sağlamak üzere bu açılışımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha fazla açmak zorunda kalmayız. Ama biz sosyal belediyecilik olarak, sosyal demokrat belediyeler olarak CHP'li belediyeler olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz."

Çerçioğlu: "İnşallah CHP ile beraber toplantılarına ihtiyaç duymayacağız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise seçim öncesi verdikleri sözleri tuttuklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, yerel seçimlerde Aydınlılara söz vermiştik. Bu derin yoksullukla biz CHP'li belediyeler devam ettireceğiz diye. İlçe belediye başkanlarımızın da her birinin kent lokantası projeleri var. Büyükşehir belediyesi olarak kendilerine desteğimiz her zaman olacaktır. İnşallah CHP ile beraber toplantılarına ihtiyaç duymayacağız."

Karatepe: "Bizim iktidarımızda kimse böyle hizmetlere ihtiyaç duymayacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, kent lokantalarına ihtiyaç duyulmayacak ekonomi modeli için CHP iktidarını işaret ederek şöyle konuştu:

"Böyle hizmetlere vesile oldukları için belediye başkanlarımızı kutluyorum. Bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Maalesef ülkede yaratılan derin yoksulluğun ortaya çıkardığı bu sorunla mücadele etmek belediyelere düşüyor. Biz iktidarımızda öyle bir ekonomik koşul yaratacağız ki herkes kazancıyla rahat bir biçimde yaşayabilecek ve böyle hizmetlere ihtiyaç duymayacak. Öyle bir ekonomik ortam yaratacağız."

Demir: "Bizim işimiz gücümüz halk ve halka hizmet"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, tek gündemlerinin halk olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Böyle projeleri görmek bizleri mutlu ediyor. CHP olarak hiçbir gündemin peşinde değiliz. Bizim işimiz gücümüz halk ve halka hizmet. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."