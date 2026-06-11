CHP'nin Genel Görüşme Önergesi Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin seçim güvenliğine etki edecek sonuçlar doğmasına neden olacak siyasal iktidar ve yargı kararlarının değerlendirilmesi amacıyla verdiği genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde, DEM Parti'nin çocuk emeğinin sömürülmesine yol açan etkenlerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, milletvekillerini kapı kulu sayan bir dönemecin eşiğinde olunduğunu belirterek, sadece siyasal partiler rejiminin değil, cumhuriyetin bütün demokratik kazanımlarının yok edilmek istendiği bir süreçle karşı karşıya kalındığı uyarısında bulundu.

Karabat, Türkiye'de kurulmak istendiğini öne sürdüğü sisteme ilişkin, "Bunu açık bir şekilde söylüyorum çünkü bu yaşadıklarımız sadece bir kişiyi iktidarda tutmak için değil, sadece birkaç kişiyi herhangi bir partinin yönetiminde tutmak için değil -Amerikan Büyükelçisinin ifade ettiği gibi- otoriter bir rejimin inşası için yaşanmaktadır. Türkiye'de hayırsever bir monarşiyi egemen kılmak, cumhuriyetin bütün demokratik kazanımlarını yok etmek içindir bu yaşadıklarımız. O yüzden, birileri buna aparat olabilir ama biz cumhuriyeti kuran bir parti olarak buna karşı direneceğiz" dedi.

AKDOĞAN: İKTİDARLA BULUŞMA BİZİM İÇİN ÇOK YAKINDIR

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İYİ Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğinin güçlendirilmesi ve hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesinde karşılaşılan sorunların bütün boyutlarıyla araştırılmasına ilişkin verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine söz aldı.

Akdoğan, konuşmasına 16'ncı yüzyılda yaşamış bir ozanın dizeleriyle başlayarak, "Hüseyin, beyhude ah etme naçar, Bir kapı örterse birini açar, Buna dünya derler, hepisi geçer, Hangi günü gördün akşam olmamış? Buna dünya derler, hepsi geçer; hangi günü gördünüz akşam olmamış?" ifadelerini kullandı.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin geçmişine işaret eden Akdoğan, buradaki tüm partilerin buhranlardan, mücadelelerden, cezaevlerinden, sokaklardan, alanlardan, kongrelerden ve kurultaylardan geçerek bugünlere geldiğini belirtti. Ozan Kul Hüseyin'in bu sözleri boşuna söylemediğini dile getiren Akdoğan, iktidar partisi sıralarına dönerek, "Şimdi, içinde bulunduğumuz günlerde, içinden geçtiğimiz siyasal iklimde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim yaşadıklarımız eğer sizin daha önce yaşadıklarınızı size hatırlatıyorsa ne ala, aydınlık günler ve iktidarla buluşma bizim için çok yakındır" şeklinde konuştu.

KONURALP: SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEYEN HERKESİ DÜŞMAN GÖRÜYORSUNUZ

CHP'nin seçim güvenliğine etki edecek sonuçlar doğmasına neden olacak siyasal iktidar ve yargı kararlarının değerlendirilmesi amacıyla verdiği genel görüşme önergesi gündeme geldi. Önerge üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, yaklaşık yüz yıllık parlamento tarihinin belki de en tartışmalı ve en kaotik süreçlerinden birinin yaşandığını belirterek, yargının siyasal mücadelede bir silah olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Konuralp, hazırladıkları öneriye değinerek, "Keşke biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir öneri vermemiş olsaydık. Fakat bu önerinin içinde bulunduğumuz tablonun netleştirilmesi açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi. İktidarın siyaset yapma biçimini eleştiren Konuralp, "çünkü hukukun, yargının siyasal mücadelenin silahına dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz ve bu dönemin aktörleri olarak da sizler, siyasal mücadeleyi parti programlarının, seçmene dönük vaatlerin, adayların niteliklerinin ya da vasıflarının rekabetinden çıkarıp tehdit, itibar suikastı, soruşturma, yargılama enstrümanlarının kullanıldığı bir savaşa dönüştürdünüz" ifadelerini kullandı.

İktidarın siyasi rakiplerini adeta birer düşman olarak gördüğünü öne süren Konuralp, mevcut yasal düzenlemelerin ve içtihatların sadece iktidarın mutlak gücü için araçsallaştırıldığını savundu. Konuralp, şöyle devam etti:

"Siyasi rakiplerinizi bir nevi düşman olarak görüyorsunuz, yasaları, kanunları, içtihatları, ulusal ve uluslararası içtihatları sadece kendinizin mutlak iktidarı için kullanıyor, herkesin iyiliği için kullanmak ve korumak zorundayken sizin gibi düşünmeyen herkesi düşman görüyor, her kurumu düşmanlaştırıyor, gücünüzü rakibinizi yok etmek için kullanan bir anlayışa karşı biz de topyekün bir mücadele örgütlemeye çalışıyoruz. Oysa unutulmaması gerekir ki seçim kazanmak, devleti tümüyle ele geçirmek, kaybetmeyi kabul etmemek, hep ama hep iktidarı elinde tutmak anlayışının en çok size zarar verdiğini kabul etmelisiniz."

DEM Parti, İYİ Parti ve CHP'nin önergeleri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.