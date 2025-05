CHP'nin "Milet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" Yarın Van'da.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partisinin yarın Van'da gerçekleştireceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinge ilişkin, "Bizleri bu meydanlarda buluşturan aslında CHP'nin siyasi görüşüne sahip insanlar değil; demokrasiye, adalete olan ilgi, alaka ve inanç. Bu meydan demokrasiyi isteyen, adaleti isteyen, hukukun üstünlüğüne inanan, 'Herkes için özgürlük' diyen, 'Siyasi tutsaklık artık sona ersin' diyen herkes tarafından doldurulacaktır. Biz, 'Türkiye'nin bütün demokratları meydanlara gelsin' diyoruz. Van'daki bütün demokratları bu meydanda göreceğiz" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir kentinden düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi yarın saat 12.00'de Van'da yapılacak. Mitingin hazırlıkları için Van'da olan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Van mitinginin detaylarını mitingin yapılacağı Van Kent Meydanı'nda, ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Çiftci, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'de yaptığımız gibi, bütün mitinglerimiz de şunu söylüyoruz: Biz elbette CHP olarak cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlük ancak Ekrem İmamoğlu ile birlikte bütün siyasi tutsaklara özgürlük istiyoruz. Çünkü siyasi görüşü ne olursa olsun bir insan siyasi görüşü sebebiyle cezaevinde olmamalı diye, yıllardır partimiz bunu mücadelesini veriyor. Ancak gelinen bu noktada hükümetin uyguladığı bu politikalar, zaten iyice bardağı taşıran son damlaydı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması.

"Van'daki en yakıcı sorun kayyum"

Üç gündür Van'dayız. Van sokakları CHP'nin yöneticilerini, milletvekillerini bağrına bastı diyebiliriz. Çok güzel bir ilgi var, bir merak içerisinde insanlar. Ne konuşacağız, nasıl bir mesaj vereceğiz, ne dinleyecekler; bunların hepsini merak ediyorlar. Biz çok güzel ilgiyle ve dikkatle karşılaştık. Girdiğimiz her dükkanda, her çay ocağında, her taksi durağında mutlaka oturup, bir çay içip sohbet ettik. Onlarla ülkenin durumun değerlendirdik. Elbette en yakıcı sorunlarımız hep birlikte kayyum uygulamasıydı. Kayyumu dinledik onlardan. Çünkü Van uzun yıllardır halkın iradesi yok sayılarak üzerine seçilmiş belediye başkanı görevden alınıp bir kayyumla yönetilen bir şehir maalesef. Doğu'nun en büyük şehirlerinden biri olan Van'ın kayyum eliyle yönetilmesi, halkın sandıktan çıkarttığı iradeye saygı duymamasından çok dertli buradaki yurttaşlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi. Onlarda kayyum uygulamalarını konuştuk, partimizin bu noktadaki duruşunu konuştuk. Esenyurt Belediye Başkanımızın -o da Vanlı- durumunu değerlendirdik, onu konuştuk. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin; Van'dan İzmir'e, İzmir'den Mersin'e, Mersin'den Yozgat'a, Trabzon'a her yerde bir kayyum karşıtlığı, her yerde bu antidemokratik uygulamaların bir karşıtlığı var.

"Bu ülkenin bütün kurumlarının çürümüşlüğünü herkes iliklerine kadar hissediyor"

Çünkü artık insanlar iliklerine kadar şunu hissediyor: Bir ülkede hukuk olmazsa, bir ülkede adalet tesis edilemezse ekonomi zaten düzelmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ülkeye ekonomik maliyetinin ne kadar olduğunu defalarca anlattık. ve bunda ısrarcı olan hükümet, ısrarcı olan -iktidar partisi bile diyemiyorum artık- Erdoğan ve yanındaki bir grup azınlık, ülkeyi ekonomik olarak ne kadar zor bir duruma soktuklarını, çok uzağa gitmesinler; Ankara'nın bir pazarına gitsinler, Van'ın bir sokağına çıksınlar zaten anlayacak durumdalar. İnsanlar sadece ve sadece dükkan kirasını ödeyebiliyorlar. Evlerine yemek götürebilecek ekstra bir gelirleri olmuyor ki bırakın yatırım yapmayı. Esnafla çok konuşuyoruz dolaşırken İran'dan bile artık insanlar gelmiyor çünkü bizim ülkemiz artık herkes için çok pahalı. Avrupa'dan gelen için de pahalı İran'dan gelen için de çok pahalı, zaten yerel halkımız için, hepimiz için çok çok pahalı. Dolayısıyla insanlar artık yılmış durumda. İnsanlar artık 'erken seçim' diyor. Bu ülkenin bütün kurumlarının çürümüşlüğünü herkes iliklerine kadar hissediyor. Yönetilemeyişini herkes iliklerine kadar hissediyor. Dolayısıyla 'erken seçim' diyoruz. 'Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz' diyoruz."

"Daha büyük bir meydan var mı diye baktık"

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 2,69 oy oranına ulaştığı Van'da, meydanın dolmaması ihtimalini değerlendiren Çiftci, şöyle konuştu:

"Sizde bir müddettir sokaklarda dolaşıyorsunuz. Benim gördüğüm kadar, sizin de halkın ilgisini gördüğünüzü değerlendiriyorum. Bizim meydanın dolmasıyla ilgili bir endişemiz yok. Hatta aksine 'Başka büyük bir meydan var mı' diye ilk geldiğimiz gün ona baktık. Ancak Van'da en büyük meydanının burası olduğunu söyledi Valilik bize. Dolayısıyla bizim meydan dolmasıyla ilgili en ufak bir endişemiz yok. İnsanlar sokaklardan, kaldırımlardan, yollardan, karşıdaki binaların balkonlarından, arkamızdaki ana caddeden her yerden bizleri dinleyecekler, bizleri izleyecekler."

"Bu meydan, 'siyasi tutsaklık sona ersin' diyenler tarafından doldurulacak"

Artık " AK Parti'nin kalesi" diye bir yer olmadığını söyleyen Çiftci, şöyle devam etti:

"31 Mart seçiminde yıkıldı aslında kaleleri. Bundan sonra bütün kaleler halkın, bütün meydanlar halkın. Dolayısıyla bizleri bu meydanlarda buluşturan aslında CHP'nin siyasi görüşüne sahip insanlar değil, bizleri bu meydanlarda buluşturan demokrasiye, adalete olan ilgi, alaka ve inanç. Bizleri bu meydanlarda buluşturan artık bu ülkenin yönetilemez bir noktaya geldiğini iktidar partisine, iktidar partisinin yöneticilerine, bir grup azınlığına göstermek. Dolayısıyla CHP'nin oyunun düşük olduğu bir il Van ancak bir sonraki seçimde düşük olmadığını hep birlikte göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Ancak bu meydan demokrasiyi isteyen, adaleti isteyen, hukukun üstünlüğüne inanan, 'Herkes için özgürlük' diyen, 'Siyasi tutsaklık artık sona ersin' diyen herkes tarafından doldurulacaktır. Biz, 'Türkiye'nin bütün demokratları meydanlara gelsin' diyoruz. O yüzden yarın saat 12.00'de Genel Başkanımız otobüsün üstüne çıktığında, Van'daki bütün demokratları bu meydanda göreceğiz."

"Ekrem Başkan'ın mesajı mutlaka Vanlı hemşerilerimize ulaşacak"

Gül Çiftci, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline ilişkin ise şunları söyledi:

"Ekrem Başkan'ın mesajı mutlaka halka ulaşacak, mutlaka Vanlı hemşerilerimize ulaşacak, mutlaka Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak. Erişim engelleme getirdiler X hesabına. Yarın öbür gün başka yaptırımları olacak. Bu artık güç zehirlenmesi. Kendi ellerindeki güçleri farklı farklı mecralarda antidemokratik uygulamalarla, hukuksuz uygulamalarla kullanıyorlar. Ama ne olursa olsun Ekrem Başkan'ın o mesajı, yarın burada Vanlı hemşehrilerimize buluşacaktır. İl Başkanımız partimizi temsilen Ekrem Başkan'ın, cumhurbaşkanı adayımızın mesajını burada iletecektir.

"Ne yaparlarsa yapsınlar durduramayacaklar"

Ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklar, bir adım geri attıramayacaklar. Geri attırmanın her yolunu deniyorlar; Ekrem İmamaoğlu'nun cezaevine atıyorlar, yol arkadaşlarımızı cezaevlerine atıyorlar, sürekli çeşitli şekillerde 'Başka operasyonlar yaparız' diye haberler yollanıyor, şimdi de X hesabıyla tehdit ediyorlar. Yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar durduramayacaklar. Çünkü biz üç gündür burada şunu gördük: Van CHP'yi, CHP'nin Genel Başkanı'nı, Ekrem İmamoğlu'nu bağrına basmış durumda. Çünkü bizleri ortaklaştıran vicdanımız, adalete, hukuka ve halka olan güvenimiz, inancımız. Yine söylüyoruz: İradem milletin. Milletin iradesine saygı duymayan iktidar partisinin uygulamalarına son verilsin diyoruz. Bütün Vanlı halkımızla da ortaklaşıyoruz bu duygularla."