CHP'nin Çorum Mitinginde Kalabalık Coşkuya Doydu

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Yasin KABADAYI

(ÇORUM) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı Çorum'da düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Pijamalarınızı çıkartıp mitinglere katılın" çağrısına, yanıt veren Çorumlular, mitinge "Pijamamızı çıkardık geldik" yazılı pankartla katıldı, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yapıldı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısının adresi Çorum oldu.

Miting öncesi Çorum'un Mecitözü ilçesinde, İBB'nin desteğiyle yapılan Hitit Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Özgür Özel, Mecitözü'nden Çorum merkeze geçti.

Çorum Abide Meydanı'na çıkan İnönü Caddesi'nde yapılan miting saat 14.00'te başladı. Meydanın bulunduğu cadde, erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar içeriye çift aşamalı üst araması sonrası alındı. Meydana vinçler yardımıyla Özel ve İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart asıldı.

İnönü Caddesi'nin her iki şeridi de mitinge katılan yurttaşlar tarafından dolduruldu, bazı vatandaşlar mitingi, polis bariyerinin dışından, evlerinin çatısından ve camlarından izledi.

Mitinge aralarında DEM Parti, EMEP ve SOL Parti'nin olduğu siyasi partiler ile Birleşik Kamu-İş, Eğitim-İş ve Tüm Emeklilerin Sendikası da destek verdi.

"Pijamamızı çıkardık geldik" pankartı açıldı

Miting alanında vatandaşlar, "Emekliyiz açız görmüyorlar", "Krizin bedelini ödemeyeceğiz", "Turist emekli gezgin, yerli emekli bezgin", "Omuz omuza iktidara yürüyoruz", "Tayyip istifa" ve "Ekrem İmamoğluna özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla mitinge katıldı. Bir vatandaşın elinde, iktidara yönelik hazırladığı "Bizim leblebimiz kadar sizin yalanlarınız meşhur" yazılı döviz de dikkati çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önceki mitinglerde yaptığı, "Pijamalarınızı çıkartıp mitinglere katılın" çağrısına karşılık alanda askıya pijamalarını asan iki kişinin ellerinde de "Pijamamızı çıkardık geldik" yazılı pankartla katıldığı görüldü. Özgür Özel, alanda fark ettiği vatandaşa, "Pijamayı çıkar dedim, çıkarmış pijamayı da getirmiş. Amca helal olsun sana ellerinden öpüyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, bölge milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Çorum Kargı, Mecitözü, Oğuzlar İlçelerinin Belediye Başkanları ile Karabük, Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Ankara, Çankırı Sinop, Tokat, Bayburt, Kırıkkale ve Çorum il ve ilçe başkanları alanda bulunan yurttaşları selamladı.

İmamoğlu'nun mektubu okundu: "Milletin iktidarında, milletin hakkı milletin olacak"

Miting saat 13.45'te Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz'ın konuşması ile başladı. Solmaz, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği mektubu okudu. İmamoğlu, Çorumlu yurttaşlara, " Çare çok açıktır. Çare, daha fazla vakit kaybetmeden millete gitmek ve milletimizin özgür iradesiyle yeniden hukuk ve demokrasi rotasına dönmektir. Milletimiz tam olarak bunu istemektedir. O sandık gelecek ve Türkiye yeni, umut dolu bir yola girecek. Milletçe, yaşadığımız badirelerin hepsini atlatacağız ve hep birlikte, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, makam sahiplerinin ülkenin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştığı insanca, hakça bir düzen kuracağız. Türkiye'yi bereketin, bolluğun, birliğin ve kardeşliğin ülkesi yapacağız. Bu amaca ancak, herkesi kendisiyle bir ve eşit gören bir anlayışla varabiliriz. Bunun için parolamız birdir ve tektir: Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet. Mücadelemiz bitmeyecek. Milletin iktidarında, milletin hakkı milletin olacak. Kendilerini milletten büyük görenler kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Bolluk ve bereket, adalet ve hürriyet ülkemizin her köşesine yayılacak ve her şey çok güzel olacak" diye seslendi.

"Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız"

İmamoğlu'nun mesajının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi Erdoğan'ın toplayamadığı kalabalığın üç katını toplayarak, Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız. Varsa dron şöyle bir gitsin bakalım. Bitiyor mu bu bulvar, bitiyor mu bu meydan? Helal olsun Çorum'a" dedi.

Altan Öymen'in kasketini taktı

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in kızının kendisine gönderdiği Öymen'in şapkasını takarak konuşan Özel, "Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybettik, Allah gani gani rahmet eylesin. Sonrasında kızı Aslı Öymen bana bir mektup yazmış. Demiş ki 'Genel Başkanım babam sizi evladı gibi severdi…' Dedi ki 'Babamın ömrü boyunca çıkarmadığı şapkası var. Düşündüm ki bu şapka evde durmasın, Genel Başkanımızın başında miting meydanlarında dolaşsın.' Bu rahmetli Altan Öymen'in efsane şapkası. Bir tane de kravatını yollamış Aslı Hanım. Buradan hem Aslı Hanım'a hem Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Fırkası kurulduğu günden bugüne Genel Başkan'dan en yeni üyeye kadar kim emek verdiyse aramızda olmayanlara Allah'tan rahmet diliyor, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri yürekten alkışlıyoruz" diye konuştu.

Maliye Bakanı Şimşek'e yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in attığı "Lütfen dijital dolandırıcılık paylaşımlarına dikkatli olun" tweetine yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Şimşek'in uyarısı doğru da... Şimdi Sayın Şimşek'e bir şey söyleyeceğim. Sırf dijital dolandırıcılık olsa neyse. Emeklinin hakkını yiyen sizsiniz. İşçileri enflasyona erdiren sizsiniz. Çiftçilerin kanundaki desteklemesini vermeyen sizsiniz. Milletin cebinden alıp faiz lobilerine veren sizsiniz. 'Ekonomi iyi olacak' diye oy toplayıp, 'Kemer sıkacaksınız' diye seçimden sonra konuşan sizsiniz. Dijital dolandırıcılara dikkat de siyasi dolandırıcılara ne yapacağız? Siz tarihin gördüğü en büyük siyasi dolandırıcılarsınız. Bu milletten 'İyi olacak, yüzün gülecek' diye oy alıp, daha sonra bu millete sırtını dönenlere, bu milletten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip, aday olup seçilen belediye başkanını zorla, rüşvetle baskıyla partisine çekmeye çalışan siyasi dolandırıcılara, Aydın'ın oyunu alıp AK Parti'ye topuklayan siyasi kapkaççılara karşı milletimizi uyarıyorum. Memlekette adı AK Parti olan, ama memlekete kara düzen dayatan, oyları alıp sırtını dönen, hizmet yapmayan, milleti açlıkla burun buruna, yoksullukla baş başa bırakan siyasi dolandırıcılara karşı milletimizi uyarıyorum. Bunlarla mücadele için sandığa davet ediyorum."

Seçim çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim çağrısını yineleyen Özgür Özel, "İktidarınız tükenmiştir. Enerjiniz kalmamıştır. Bu ülkeye umut olamıyorsunuz. Bunun için daha fazla kaçmadan seçim sandığını getirip bakın, Çorum ne söylüyor? 'Ey Erdoğan, adayı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum.' Hodri meydan" diye konuştu.

İBB seçimleri yenilensin çağrısı: "Eğer senin adayın kazanırsa o gün siyaseti bırakıyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini, 29 Mart Pazar günü yenileme çağrısını da tekrarlayan Özel, "Ekrem Başkan için İstanbul'da seçimi yenileyelim tek şartım var. Eğer senin adayın kazanırsa Ekrem Başkan yok, o gün ben de siyaseti bırakıyorum. O gün bırakıyorum. Ama İstanbullu bir kez daha bu haksızlığa 'dur' derse, evladını bir kez daha seçerse yakamızdan düşeceksin, erken seçim sandığını getireceksin. Hodri meydan" dedi.

Miting, Gençlik Marşı'nın okunması ile sona erdi.