CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Esenler'de..."Özgürlüğümüz İçin Buradayız. İmamoğlu Serbest Kalsın Diye Buradayız"

(İSTANBUL)- CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü adresi İstanbul'daki Esenler oldu. Mitinge katılan bir yurttaş, "Özgürlüğümüz için buradayız. İmamoğlu serbest kalsın, diye buradayız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle CHP'nin başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinde bugünkü durak İstanbul'un Esenler İlçesi oldu. Yurttaşlar saatler öncesinden mitingin olacağı meydanı doldurmaya başladı.

Mitinge gelen yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'nın mikrofonuna konuştu.

Bir yurttaş, "İrademiz için buradayız. Biz adalet için buradayız. Biz hak, hukuk için buradayız. Diyorlar ki, 'Biz Müslümanız'. Yüce Rabbim bir adalet koymuş. Eğer bunlar Allah'ın bir adaletine uyarlarsa ben bu yaşa kadar boş yaşamışım. Hırsızlık var, yolsuzluk var, hak-hukuk bir şey kalmamış. Ben bugün emekliyim, 14 bin lira para alıyorum. 20 bin kira kira veriyorum. Sen bize dedin ki, 'Bu kardeşiniz yetki verin, her şey düzelecek'. Sana yetki verdik dolar 40 liraya çıktı. Ben 7 tane cumhurbaşkanı gördüm. Böyle bir adaletsizlik, ayrımcılık görmedim. İlk defa yaşıyoruz. Bu adam bizim başımızdan defolup gitsin. İmamoğlu cezaevinde kalmayacak. Cezaevinde kalıyorsa o bizim kalbimizde yaşıyor, Demirtaş da öyle. Bu cezaevinde bütün insanlar haksız, hukuksuz, adaletsiz içerideler" ifadelerini kullandı.

"Yenilmeye tahammül edemediler"

Bir başka yurttaş da, "Çocuklarım için, geleceğim için geldim. Demokrasi için geldim. Soruşturma yapıyorlar ama herkese yapsınlar. Neden CHP'ye yapıyorlar diğerlerine yapmıyorlar? Onlar sütten çıkmış ak kaşık mı? Herkesi korkutuyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun suçu neydi? Yenilmeye tahammül edemediler." diye konuştu.

"Siyasi tutuklular bırakılsın"

Başka bir yurttaş ise, "Bu kadar zulme hiç gerek yok. Her şey yerini bulacak sonunda millet kazanacak. Siyasi tutuklular bırakılsın. Belediye başkanlarımız bırakılsın. Herkes insanca yaşasın. Ben bir emekli olarak halen daha çalışıyorum. Çalışmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu ve içeride olan tüm bürokratlar, gençler ve siyasiler için buradayız"

Emekli olduğunu söyleyen ve geçinemediğini belirten bir başka yurttaş da, "Ekrem İmamoğlu ve içeride olan tüm bürokratlar, gençler ve siyasiler için buradayız. Geleceğimiz için buradayız. Biz belli bir yaşa geldik ama gençlerin geleceği kötü. Gençlerin ne olacağı, Türkiye'nin ne olacağı belli değil. Hak yok, hukuk yok, adalet yok. Fakirlik had safhada. Millet çöpten ekmek topluyor. Gece yatağa aç yatıyorlar. Bunların mücadelesi için herkesin böyle toplu eylemlere katılması lazım. Eğer birlik beraberlik içerisinde olursak geleceğimizi kurtarırız. Eğer ayrışıp, korkarsak geleceğimiz yok olur. Ben bir emekli vatandaşım aldığım maaş ile geçinemiyorum" dedi.

"Bu millete karşı duramayacaklar"

Başka bir yurttaş ise, "Anayasal hakkımı kullanmaya geldim. Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı durmak için geldim. Bir tuğla da ben koyayım dedim. Ailem için, çocuklarım için buradayım. Emekliyim, koşullar çok zor. Şu anki yönetimden memnun değilim. Buna karşı çıkmak için geldim. Fikirlerimi söyleyerek kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Torunum var onun geleceği için buradayım. İmamoğlu'na yapılan bilinçli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü güçlü bir aday. Bizde onun arkasındayız, destekliyoruz kendisini. Bizim adayımızdır. Biz burada birlik olarak onu içeriden çıkartacağımızı düşünüyorum. Bu millete karşı duramayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Hukuk her zaman herkese lazım olacaktır"

Bir başka yurttaş da, "Adalet için geldik. Çoluk, çocuğumuzun geleceği için geldik. İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanması ve hiç daha mahkeme olmadan zindanlara atılmasına karşı çıkmak için geldik. Bu hukukszuluk bu şekilde devam edemez. Hukuk her zaman herkese lazım olacaktır" diye konuştu.

"Bu hukuksuzluk böyle gitmeyecek"

Başka bir yurttaş ise, "Sayın İmamoğlu'nun usulsüz bir şekilde tutuklanması hukuka çok aykırı bir şey. Tek insan rejimi olan Türkiyemizde ne hukuk var ne devlet var. Netice itibariyle Türkiye'deki 20 milyon insandan ön seçimde oy aldığı bir belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayını Silivri'ye kapatmış durumda. Ama bu böyle devam etmeyecek, bu hukuksuzluk böyle gitmeyecek" dedi.

"Çıkana kadar mitinglerdeyiz"

Bir diğer yurttaş da, "Cumhurbaşkanı Adayımızı içeri attılar. Çıkana kadar mitinglerdeyiz, sokaklardayız peşindeyiz başkanımızın. 'Turp' dedi olmadı. Şimdi de 'ahtopot' çıkarttı. Yarın ne çıkartacak?" diye konuştu.

Başka bir yurttaş da, "İmamoğlu suçsuz yere hapishanede yatıyor. Onun için geldik buraya" dedi.

"Yarına güvenimiz kalmadı"

Bir başka yurttaş ise, "Gün geçtikçe ülkemiz daha kötü günler yaşıyor. Adaletsizlik, hukuksuzluk. Yarına güvenimiz kalmadı. Çocuklarımız için, kendi geleceğimiz için mutlu günler yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir yurttaş da, "İrademize sahip çıkacağız sonuna kadar. Ekrem Başkanı çıkartana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yurttaş ise, "Hak, hukuk, adalet için eylem yapmaya geldik. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin kurucu ayarlarına geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Adaletsizliğin karşısındayız"

Başka bir yurttaş da, "Bizler hak, hukuk, adalet olsun istiyoruz. Adaletsizliğin karşısındayız. Güzel günler görmek istiyoruz. Bütün gayretimiz bundandır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

"İmamoğlu serbest kalsın diye buradayız"

Bir diğer yurttaş ise, "Özgürlüğümüz için buradayız. İmamoğlu serbest kalsın diye buradayız" dedi.