CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Bayburt'ta. - Son Dakika
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CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Bayburt'ta.

13.06.2025 16:24  Güncelleme: 16:54
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CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 10'uncusu yarın Bayburt'ta yapılacak. CHP, ülkenin en az nüfusa sahip ili olan Bayburt'ta yapılacak miting öncesi kentte bazı engellemelerle karşılaşmaktan şikayetçi. İstedikleri yerde miting yapılmasına izin verilmediğini belirten CHP'liler, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin yurtları boşaltmasının istendiğini belirterek tepki gösterdi. Birkaç gündür kentte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Burada kalan öğrencilerin bile yurtta kalması artık mümkün değil. Birkaç gün daha uzatılabilirdi ama maalesef Kredi Yurtlar Kurumu buradaki yurtların tamamında kalan öğrencilere cuma akşamı 17.00'ye kadar 'yurtları boşaltın' talimatını vermiş. Kendi burada yaşayan yurttaşlarımız köylerden gelecekler, ilçe merkezlerinden gelecekler" diyerek mitinge geniş katılım beklediklerini ifade etti.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(BAYBURT)- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 10'uncusu yarın Bayburt'ta yapılacak. CHP, ülkenin en az nüfusa sahip ili olan Bayburt'ta yapılacak miting öncesi kentte bazı engellemelerle karşılaşmaktan şikayetçi. İstedikleri yerde miting yapılmasına izin verilmediğini belirten CHP'liler, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin yurtları boşaltmasının istendiğini belirterek tepki gösterdi. Birkaç gündür kentte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Burada kalan öğrencilerin bile yurtta kalması artık mümkün değil. Birkaç gün daha uzatılabilirdi ama maalesef Kredi Yurtlar Kurumu buradaki yurtların tamamında kalan öğrencilere cuma akşamı 17.00'ye kadar 'yurtları boşaltın' talimatını vermiş. Kendi burada yaşayan yurttaşlarımız köylerden gelecekler, ilçe merkezlerinden gelecekler" diyerek mitinge geniş katılım beklediklerini ifade etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinde yarın adres Bayburt olacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 13.30'da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar tamamlanmak üzere. CHP milletvekilleri saha çalışmaları için 3-4 gün öncesinden Bayburt'a geldi. ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, miting hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Zeybek, CHP'nin en son 14 yıl önce Bayburt'ta miting yaptığını anlattı. "2011 yılında Sayın Kılıçdaroğlu en son Saat Kulesi'nin orada yurttaşlarımızla buluşmuştu. Sonraki dönem, uzunca yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bayburt'ta miting yapmayı bırakın aday bile çıkarmadığı bir siyasal zeminde gerçekleşti" diyen Zeybek, "Burası tabii hem Türkiye'nin en küçük nüfusa sahip olan ili, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin son iki milletvekili seçiminde aday bile çıkarmadığı, oy oranının da çok düşük olduğu bir ili ama biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Türkiye'nin birinci partisi ve onun lideri Türkiye'nin her iline gider, her ilinde de geniş kitlelerle buluşur" diye konuştu.

"Bayburt'ta çok heyecan var, son anketlerde CHP en yakın rakibine 10 puan üzeri fark atıyor"

Zeybek, mitingin kent merkezinde istedikleri yerde düzenlenmesi için çok uğraş verdiklerini ancak başarılı olamadıklarını, son olarak Genç Osman Stadı önünün belirlendiğini ifade etti ve şunları kaydetti:

"Valilik makamı bize oranın uygun olduğunu söyledi. Şimdi biz de hazırlıklarımız ona göre şekillendirdik. Şunu söyleyeyim, Bayburt'ta çok heyecan var, belki önemli sayıda insan katılmayabilir ama bütün Bayburt şu anda Sayın Özgür Özel'in Bayburt'a geliyor olmasından dolayı son derece mutlu ve buranın makus talihinin, kaderinin değişmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok büyük beklenti olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten son yapılan anketlerin tümünde Cumhuriyet Halk Partisi en yakın siyasal partiye 10 puanın üzerinde bir fark atıyor. Bunun doğal sonucunu biz burada da görüyoruz. Görecekseniz ilk yapılacak olan seçimlerde, son milletvekilliği önce ondan önceki milletvekili seçimlerinde aday adayı çıkarmamış olan partimizin buradaki oy oranının da Türkiye'deki yükselişe paralel olarak arttığını herkes görecek.

"Üniversite tatil edildi, yurtlar kapatılıyor"

Üniversite tatil edildi. Bugün yurtlar tümüyle kapatılıyor. Burada kalan öğrencilerin bile yurtta kalması artık mümkün değil. Birkaç gün daha uzatılabilirdi ama maalesef Kredi Yurtlar Kurumu buradaki yurtların tamamında kalan öğrencilere cuma akşamı 17.00'ye kadar 'yurtları boşaltın' talimatını vermiş. Kendi burada yaşayan yurttaşlarımız köylerden gelecekler, ilçe merkezlerinden gelecekler ama ağırlıklı olarak nüfusun büyük bir çoğunluğu 84 bin nüfusun 50 bine yakını Bayburt merkezde yaşıyor. Bunlar büyük bir çoğunluğu burada ve Bayburtlular Genel Başkanımıza 'hoş geldin' diyecekler. Güzel bir miting olacağını düşünüyorum. Hem Bayburt'un yerel sorunları hem Bayburt'un ve Türkiye'nin genel sorunları üzerinde bir değerlendirmenin dışında hukuk temelinde Türkiye'de yaşanan garabetleri, hukuksuzluğun, adaletsizliğin sonucunda oluşan ekonomik kayıplarımızı ciddi ülkemizin, milli ekonominin uğradığı tahribatların üzerinde bir konuşma yapacaktır. Genel Başkanımız Özgür Özel Bayburt'a bugün geliyor burada kalacak. Yarın buradan tekrar hava yoluyla İstanbul'a dönecek, merakla bekliyoruz. Bir ev sahibi olarak bu kentte doğmuş bir milletvekili olarak da Sayın Özgür Özel'i Bayburt'ta ağırlamaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz."

"40-50 bin nüfuslu şehirlerin tamamında değişimi çok hızlı göremezsiniz"

"Bayburt'ta Anadolu'nun diğer şehirlerinde de gördüğümüz gibi şehrin üzerinde oluşmuş, iktidarın oluşturmuş olduğu genel bir siyasal baskı var" diyen Zeybek, "'Görünürsem çocuklarım işinden olur, aşımdan olurum burada. Yaşamama sıkıntılar gelir' endişesini çok kişi ifade ediyor. Aslında gönlümüz orada olmaktan yana ama orada bulunmak, şu ya da bu nedenle, ama bu benzeri kentler, yani Anadolu'daki böyle slowcity dediğimiz 40-50 bin nüfuslu şehirlerin tamamında değişimi çok hızlı göremezsiniz. Bu değişim ülkedeki değişime paralel gider ama onu takip eden bir süreçle gerçekleşir. Ben bir yıl önceye göre Bayburt'u çok daha iyi gördüm. Partimiz ve muhalefet açısından çok ileri noktada gördüm" dedi.

"İmamoğlu, 2021'de Bayburt'u ziyarete geldiğinde Belediye Başkanı şehri, Vali de Türkiye'yi terk etmişti"

Zeybek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2021 yılında bu meydana geldiğini hatırlatarak "Aslında bir belediyeyi ziyaret edecekti. Belediye Başkanı şehri terk etmişti, Valiyi ziyaret edecekti. Vali Türkiye'yi terk etmişti. Sayın İmamoğlu burada vatandaşlarla bir çay içmek için durdu ve burada birkaç bin kişi toplandı ve sonrasında güvenlik sorunları... Dediler ki 'biz birkaç polisle burdayız. Sizin burada bir miting kalabalığıyla bir araya geleceğinizi ön görmediğim için önlemi almadık' ve o ziyaret çok kısa gerçekleşti. Bayburt halkı cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyor. Sayın Ekrem İmamoğlu da Bayburt'u ve Bayburtları çok seviyor buraya ben biliyorum çok yardım etti. Herkes bilmez ama ben biliyorum. Allah huzurunda da söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu'ndan Bayburtlular memnun ve ona olan vefamızda yarınki mitingde göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Yarın Bayburt'ta. - Son Dakika

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