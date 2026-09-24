CHP\'nin milletvekili kampı yarın Bolu Abant\'ta Kılıçdaroğlu başkanlığında başlıyor

Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - CHP'nin yeni yasama yılı için düzenlediği milletvekili kampı, yarın Bolu'da başlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı kampın Değerlendirme Toplantısı'nda siyasi ahlak kanunu teklifinden mali piyasalardaki gelişmelere, yerel yönetimlerden dış politikaya kadar birçok başlık ele alınacak.

CHP Grubu'nun TBMM'nin yeni yasama yılı öncesi yaptığı milletvekili kampı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. CHP'nin kampı, 25-26-27 Eylül'de, Bolu Abant'ta bir otelde yapılacak.

CHP milletvekillerini bir araya getirecek değerlendirme kampı, Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile başlayacak. Programın ikinci günü olan 26 Eylül Cumartesi günü, Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Kılıçdaroğlu, basına kapalı oturumda da milletvekillerine hitap edecek.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek oturumlarda şu başlıklar değerlendirilecek:

"Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin Değerlendirmeleri ile Grup Yönetim Kurulu Kararlarının Milletvekillerinin Görüşüne Sunulması, CHP Grubunun Bilişim Altyapısı-Bilgilendirme Sunumu, Siyasi Ahlak Kanun Teklifi Üzerine Görüş ve Önerilerin Değerlendirilmesi, Mali Piyasalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Görüşülmesi, Yerel Yönetimler Sunumu ve Milletvekillerinin Görüşlerinin Alınması, Değişen Dünyada Türkiye ve CHP'nin Çözüm Önerileri Sunumu ile Milletvekillerinin Görüşlerinin Alınması."

SON GÜN STRATEJİ VE KAPANIŞ BİLDİRGESİ ELE ALINACAK

Kampın son günü olan 27 Eylül Pazar günü ise Parti Politikaları ve Örgütlenme Stratejileri sunumu yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı kapanış konuşmasının ardından Kapanış Bildirgesi hazırlanacak.

Değerlendirme Toplantısı, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı ile sona erecek.