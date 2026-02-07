CHP'nin Niğde Mitingi… "Ak Parti'nin Kalesi" Niğde'de Meydana Sığmayan Kalabalık

(NİĞDE) - HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN & RECEP TUNAHAN GÜLER

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de yapıldı. Tarım şehri Niğde'de çiftçilerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini sıralayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dinleme gelen kalabalık miting meydanına sığmadı. CHP Lideri Özel, mitingi bariyerlerin ardından izleyen vatandaşlara seslenerek "Niğde bundan sonra milletin kalesidir. Bu meydana sığmayan Niğde'nin umudunu, sevgisini görüyorum" dedi.

CHP'nin her hafta sonu Anadolu'nun bir ilinde, erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 87'ncisi bugün, Niğde Cumhuriyet Meydanında yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir haftalık deprem bölgesi programının ardından Malatya'dan Niğde'ye geldi.

Mitingin yapılacağı meydan saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Miting alanına Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in fotoğraflarının bulunduğu "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı dev pankart asıldı. Vatandaşlar saat 13.00 itibarıyla alana polis aramasının ardından alındı. CHP Niğde İl Gençlik Kolları, alana Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın öncülüğündeki Gençlik Korteji ile geldi.

Miting saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, PM Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, PM Üyesi Ozan Varal otobüs üstünden vatandaşları selamladı.

Çevre illerden Konya, Kayseri, Mersin il başkanları ile çevr ilçelerden Kozaklı Belediye Başkanı Sefer Neslihanoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa vatandaşları otobüs üstünden selamladı.

CHP'li Niğde Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Merkez, Ulukışla ilçe başkanları ve CHP'li Niğde belde belediye başkanları; Alay Belediye Başkanı Yusuf Akdemir, Azatlı Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Bağlama Belediye Başkanı Muammer Avşar, Bahçeli Belediye Başkanı Ertuğrul Çelenkoğlu, Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş, Dündarlı Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Demirhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya otobüs üstünden vatandaşları selamladı. CHP'nin Niğde'deki tek ilçe belediye başkanı Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl da otobüs üstüne çıkarak vatandaşlara selam verdi.

CHP Niğde İl Gençlik Kolu Başkanı Ahmet Öztaş, CHP Niğde İl Kadın Kolu Başkanı Gizem Özel Geçim, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, daha önce Niğde İl Başkanlığı yapmış olan PM Üyesi Erhan Adem, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da otobüs üstünden vatandaşları selamladı.

İmamoğlu'nun Silivri'den Niğde'ye gönderdiği mektup, CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal tarafından okundu.

"AKP patates üreticisini idam etti"

Vatandaşlar, miting alanına getirdiği pankartlarla talep ve düşüncelerini iletti. Pankartlarda şu ifadeler dikkati çekti:

"Güzel günler göreceğiz çocuklar", "Ayarını bozduğunuz o kantar, gün gelir sizi de tartar", "Korku yok, mücadele var", "Gariban değil, emekliyiz", "Korkma la biziz halk", "128 milyar dolar nerede", "Umudumuz gençlik, yolumuz Cumhuriyet", "Tarla icrada, iktidar sarayda", "Free İmamoğlu", "Hukuk talimatla yürümez", "İnsanca, hakça bir yaşam için", "Eski uzman çavuşlar atama bekliyor", "AKP patates üreticisini idam etti", "Duyuyor musun sesi, gidiyorsun birtanesi", "Ampul sönecek, acılar dinecek."

Vatandaşlar miting boyunca "Tayyip istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Özgür Başkan" sloganları attı.

"AK Parti'nin kalesi" Niğde'de meydana sığmayan kalabalık

AK Parti'nin kalesi olarak anılan Niğde'de, meydana sığmayan vatandaşlar mitingi, meydanın etrafına konulan bariyerlerin arkasından, çevredeki binaların cam ve balkonlarından izledi. Özel konuşmasında, "Niğde bundan sonra milletin kalesidir. Bu meydana sığmayan Niğde'nin umudunu, sevgisini görüyorum" dedi.

Özel, AK Parti'li Niğde Belediyesi'ni 2024 seçimlerindeki başarısından dolayı kutlayarak "Niğde için çalışsınlar, elimizden gelen desteği biz vereceğiz" ifadelerini kullandı. Ardından Niğde'deki başlıca sorunlara değindi. Bu kapsamda Özel; 6 Şubat depremlerinde hasar gören fakat hala restorasyonuna başlanmayan Niğde Müzesi, 1996'da temeli atılan ve hala açılmayan Niğde Havaalanı, yine deprem sonrası yıkılan, seçimler öncesinde temeli atılan, '2025 yılında açılışı yapılacak' denen fakat inşaatı başlamayan Bor Fizik Tedavi Merkezi, köylerdeki su sorunu ve Akkaya Barajı ile kepenk kapatan beş tekstil fabrikasına ilişkin de konuştu.

Çiftçinin sorunlarına çözüm önerileri

Özel, tarım şehri olan Niğde'de çiftçinin sorunlarına da değindi. Vatandaşın miting meydanına getirdiği lahanayı otobüsün üzerine alan Özel, "Amcam, lahanayı satıp elektrik faturasını ödeyecekmiş, lahana para etmemiş" ifadelerini kullandı. CHP iktidarında çiftçilere yönelik vaatlerini sıralayan Özel, "Borçların faizini bir seferliğine silecek, ana parayı beşe böleceğiz. CHP iktidarında KDV yok, ÖTV yok, bundan sonra mazot 35 lira" dedi. Mitingi bariyer dışından izleyen vatandaşlara seslenen Özel, "Kulak verdiniz, hak verdiniz, oy verecek misiniz? Bu iktidarı değiştirecek miyiz?" diye sordu.

"Niğde, uzun adamdan hakkını alacak mı"

Özel'in otobüs üstünden "Allahım sen bu emekliyi açlık sınırına mahkum eden AK Parti'nin kara düzeninden kurtar. Bunların olması için ülkeyi erken seçim sandığına kavuştur ya Rabb'im" sözlerine vatandaş hep bir ağızdan "Amin" dedi.

CHP Lideri Özel'in "Kurtuluş yok" sloganı attırmasının ardından meydan hep bir ağızdan "Kurtuluş yok" şarkısını söyledi.

Özel, Niğde Cumhuriyet Meydanı'ndan vatandaşlara "Ekrem Başkan'ın ve arkadaşlarının arkasında mıyız? Niğde ve çiftçi uzun adamdan hakkını alacak mı? Niğdeli Çiftçi, 'Ananı da al git' diyen birini değil de ilk cumhurbaşkanı gibi, 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen birini cumhurbaşkanı yapacak mı? Hep birlikte çalışmaya var mısınız? Bu yolda birlikte yürüyecek miyiz" sorularını sordu. Vatandaştan gelen "evet" cevabı üzerine miting Gençlik Marşı'yla sona erdi.