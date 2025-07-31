CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste - Son Dakika
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CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste

CHP\'nin \'Terörsüz Türkiye Komisyonu\' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
31.07.2025 11:32
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CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci için oluşturulacak komisyona göndereceği isimler belli oldu. Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Murat Emir, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Murat Bakan, Okan Konuralp, Türkan Elçi ve Süreyya Öneş Derici'yi görevlendirdi. Komisyonda Murat Emir, koordinatör grup başkanvekili olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan terör sorununa yönelik kapsamlı bir siyasal ve toplumsal çözüm önerisi geliştirmek üzere oluşturulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için görevlendireceği üyeleri belirledi.

İŞTE KOMİSYONDA YER ALACAK İSİMLER

  • Zeynel Emre
  • Gökçe Gökçen
  • Murat Emir (Koordinatör Grup Başkanvekili)
  • Turan Taşkın Özer
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Sezgin Tanrıkulu
  • Murat Bakan
  • Okan Konuralp
  • Türkan Elçi
  • Süreyya Öneş Derici

CHP'DEN BÜTÜNCÜL ÇÖZÜM ARAYIŞI

Komisyon, hem siyasal hem de sosyolojik düzlemde Türkiye'nin terör sorununu kapsamlı biçimde ele alacak. Sadece güvenlik odaklı yaklaşımları değil, demokratikleşme, toplumsal barış, hak ve özgürlükler ekseninde çözüm yollarını da tartışmaya açacak bir yapıda olması planlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarda, "terörün her türlüsüne karşı olduklarını" vurgularken, bu sorunun kalıcı çözümünün sadece askeri değil, siyasi ve toplumsal bir zeminde aranması gerektiğini ifade etmişti.

İKİ İSİM ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİYOR

Komisyonda yer alacak isimlerden Sezgin Tanrıkulu, insan hakları ve Kürt meselesi konularında uzun yıllardır çalışma yürüten bir isim olarak öne çıkarken, Türkan Elçi'nin de özellikle Diyarbakır'daki sivil toplum çevrelerinde güçlü bir temsiliyet taşıdığı biliniyor. Elçi'nin katılımı, komisyonun sadece parlamenter bir yapı olmayıp toplumsal temsili de gözettiğinin işareti olarak yorumlandı.

KOMİSYON NE YAPACAK?

Komisyonun önümüzdeki haftalarda çalışmalarına başlaması ve çeşitli bölgelerde saha incelemeleri, raporlamalar, akademik katkılar ve toplumun farklı kesimleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor. Nihai hedef ise kamuoyuyla paylaşılacak bir "Terörsüz Türkiye Yol Haritası" oluşturmak.

Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Gökçe Gökçen, Türkan Elçi, Murat Bakan, Zeynel Emre, Murat Emir, Konuralp, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304:
    bunlar terörsüz türkiye konusunda bozmak için her türlü yolu deneyebilirler demedi demeyin 20 41 Yanıtla
    Serdengeçti:
    Herkesi kendiniz gibi hain zannetmeyin 3 0
    cemal köse:
    düzgün ne var ki bozsunlar 0 0
  • Kendir Hasan:
    sezgin tanrıkulu varsa bu işin içinde bit enigi çıkacak demektir 10 8 Yanıtla
  • cemal köse:
    Sonuç hayırlı olur inşallah. Bu konu akp nin tekeline bıraklamayacak kadar önemli. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste - Son Dakika
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