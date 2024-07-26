CHP'nin TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Suç Duyurusuna Soruşturma Yapılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Suç Duyurusuna Soruşturma Yapılmayacak

CHP\'nin TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Suç Duyurusuna Soruşturma Yapılmayacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu için 'soruşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, karara tepki göstererek adaletin şeffaf olması gerektiğini belirtti ve TÜİK'in şeffaf olmadığına dair yargı kararları olduğunu ifade etti.

26.07.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu için "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Adaletin özü, toplumda güvenin sağlanmasıdır ve yargı süreçlerinin şeffaf olması bu güvenin ana kaynaklarından biridir. Ortada TÜİK'in şeffaf ve objektif olmadığına ilişkin yargı kararları var. Memur Suçları Bürosu için daha somut hangi kanıt olsun? Türkiye'de enflasyon oranlarının TÜİK tarafından belirlenmesi ve bu oranların emekliler ile memurların maaş zamlarını doğrudan etkilemesi Savcılık için somut bir gerekçe değilmiş. Bu karar siyasal yargının en açık kanıtıdır" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve TÜİK Başkan Yardımcıları hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Temmuz 2024'te suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusuna ilişkin Savcılığın kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Şikayetçinin dilekçesindeki isnat ve iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu, somut bir bilgi ve belgeye dayanmadığı, iddiaların bu yönüyle ön inceleme ya da soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşılmakla; şikayet konusu hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, Savcılığın kararına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Taşcıer, "Yaptığı enflasyon hesabıyla insanca yaşama hakkını hedef alan TÜİK'i yargı zırhıyla koruyorlar. 12 bin 500 lira ile ay sonunu getirmeye çalışan milyonlarca insanı temel haklara sahip 'yurttaş' olarak değil, yok edilmesi gereken bir 'düşman' gibi gören anlayış söz konusu. Bir iktidar düşünün ki, kendi emeklisine savaş ilan etmiş olsun. Bugün karşımızdaki tablo bu. TÜİK eliyle emeğiyle geçinenlere karşı bir düşman ceza hukuku işletiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yargının siyasallaştığının en açık kanıtı"

Taşcıer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun, TÜİK hakkındaki iddialara ilişkin somut kanıt bulamamış olmasını skandal olarak nitelendirdi. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Adaletin özü, toplumda güvenin sağlanmasıdır ve yargı süreçlerinin şeffaf olması bu güvenin ana kaynaklarından biridir. Ortada TÜİK'in şeffaf ve objektif olmadığına ilişkin yargı kararları var. Memur Suçları Bürosu için daha somut hangi kanıt olsun? Türkiye'de enflasyon oranlarının TÜİK tarafından belirlenmesi ve bu oranların emekliler ile memurların maaş zamlarını doğrudan etkilemesi Savcılık için somut bir gerekçe değilmiş. Bu karar siyasal yargının en açık kanıtıdır.

TÜİK'in yaptığı analizlerde şeffaflık yok. Veriler kamuoyuna açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmuyor. Kamu güveni zedeleniyor. 20 milyondan fazla kişinin hakkını ve hukukunu korumak için 'adalet mülkün temelidir' diyerek, suç duyurusunda bulunduk. Yurttaşlarımızın emeği çalınıyor. Savcılığın böylesi önemli bir konuda, 'Tek rakibim THY' dercesine aynı gün içinde karar vermesi objektif ve bağımsız bir yargı sürecinin işlemediğinin açık kanıtıdır. Konu hak savunuculuğu olduğunda taş devrindeymişçesine davranan yargı mekanizmasının, iş TÜİK'e gelince ışık hızıyla karar vermesi gözlerimizi yaşartıyor. Daha kapsamlı ve ti tiz bir inceleme gerektiren böyle bir konuda üstün körü bir açıklama yaparak, adaletin temeline dinamit koyanları da tarih ne unutur ne de affeder."

Görüntü: Arşiv

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Ankara, Yargı, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Suç Duyurusuna Soruşturma Yapılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'nin TÜİK Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Suç Duyurusuna Soruşturma Yapılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement