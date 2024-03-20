HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA
CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana, "İhalelerimizden mal ve hizmet alımına kadar ne iş yaparsak kamuoyunu bilgilendireceğiz, internet sitemizde yayınlayacağız. Bu milletin bir kuruşunu çarçur etmeyeceğiz; eşe, dosta, yandaşa peşkeş çekmeyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da iftar programına katıldı. Özel'e; CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana ve İl Başkanı Bülent Akpınar eşlik etti.
AKPINAR: "BU ÜLKEDE YAPILAN SOYGUNA, VURGUNA, TALANA BİR DUR DİYELİM"
Programda konuşan İl Başkanı Akpınar, şunları söyledi:
"Biz, CHP olarak önce ilimizde, sonra bütün Türkiye'de şeffaf, katılımcı, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyen, hesap verir belediyecelik anlayışıyla dün de hareket ediyorduk yine aynı yolda hareket etmeye devam ediyoruz. 31 Mart seçimleri sonrasında ilimizde ve ülkemizde şeffaf, ortak akılla hareket eden belediyecilik hep beraber ulusumuzla birlikte inşa edeceğiz. Ülkeyi 22 yıldır talan ve rant içinde götüren bu iktidara artık bir dur demenin zamanı geldi. Lütfen artık bu ülkede yapılan soyguna, vurguna, talana bir dur diyelim."
SANA: "10 YILDA YAPAMADIKLARINI TAM 5 YILDA, ÜSTELİK BELEDİYEYİ BORÇLANDIRMADAN YAPACAĞIM"
CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sana da seçimi kazandıkları takdirde belediyenin yapacağı icraatleri şöyle sıraladı:
"Biz, katılımcı bir belediyecilik anlaşını egemen kılacağız. Kent konseylerini yeniden canladıracağız. Sadece bununla yetinmeyeceğiz. Belediye yasasında olmasa bile mahalle meclislerin kuracağız. Sizlerin parasını harcamadan önce her şeyi size danışarak ve sizlerin önerilerinden yararlanarak doğru işler yapmak adına sizlere danışacağız. İhalelerimizden mal ve hizmet alımına kadar ne iş yaparsak kamuoyunu bilgilendireceğiz, internet sitemizde yayınlayacağız. Bu milletin bir kuruşunu çarçur etmeyeceğiz; eşe, dosta, yandaşa peşkeş çekmeyeceğiz.
Bundan önceki iki dönemde görev yapmış ve belediyeyi borç batağına saplanmış halde bırakanların 10 yılda yapamadıklarını tam 5 yılda, üstelik belediyeyi borçlandırmadan yapacağım. Bu coğrafyada en değerli madenimizin, yani altınımızın yüzde 95'ini götüren ve bizim havamızı, toprağımızı, suyumuzu kirleten ve açık bir sömürgecilik olan madencilikteki bu sömürüye dur demek için belediyenin yetkisinde olan gayrisıhhi müessese ruhsatını, Fatsa'nın yanı başında 'Sarı çıban' olarak adlandırılan o madenin ruhsatını iptal etmek ilk icraatlerim arasında olacak."
Son Dakika › Güncel › CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana: 'İhalelerimizden mal ve hizmet alımına kadar ne iş yaparsak kamuoyunu bilgilendireceğiz' - Son Dakika
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