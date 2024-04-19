CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kahverengi Kokarca Böceği İstilasına Dikkat Çekti

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Karadeniz'de fındık ağaçlarını istila eden kahverengi kokarca böceğinin tarım ürünlerine zarar verdiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın üreticilerin sesini duymadığını belirten Adıgüzel, Ordu'dan getirdiği istilacı böcekleri Bakanlığın önüne bırakarak, "Biz uğraştık bundan sonra da siz uğraşın. Ordu'da taze getirdim, Sayın Bakan'a takdim edeceğim" dedi.
Karadenizli üreticilerin bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın ve diğer tarım ürünlerinin kahverengi kokarca böceğinin istila etmesiyle dertte.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, çiftçilerin ve bölge halkının sesini Ankara'ya taşıdı. Adıgüzel yanında getirdiği böcekleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bahçesine bıraktı.
Tarım Bakanı Yumaklı'yı çağırdıkları halde bölgeye gelmediğini kaydeden Adıgüzel, "Bizde problemi Tarım Bakanı'na getirdik. Bu kahverengi kokarca zararlısı bütün Karadeniz'i istila etmiş durumda. Öyle hızlı ürüyor ki bir tanesi bir yılda 3 bin adet ürüyor. Bir günde 30 kilometre yol alıyor. Karadeniz'de sadece fındık üreticilerinin sorunu zannetmeyin 300 çeşit tarım ürününe zarar veriyor" dedi.
"BÜTÜN EVLERİ SARDI"
Geçen yıl Karadeniz Bölgesinde fındık mahsulünü 1 milyar TL zarara uğrattığını kaydeden Adıgüzel, "Geçen sene yüzde 8 kayba uğrattı. Bu sene daha fazla olacak. 20 günde bir fındık dalını kurutabiliyor. Üreticiler baş edemiyor, perişan durumda. Sadece bahçelerde de değil, fabrika ve bölgedeki bütün evleri sarmaya başladı. Tarım Bakanı'nı çağırıyoruz çağırıyoruz gelmiyor. Tarım Bakanı bundan sonra yatamayacak, çünkü bu zararlı yatak odalarına da giriyor" diye konuştu.
"BEŞTEPE'YE BURADAN UÇMASI 4 SAATTE"
Bakanlığın zararlı böcekle mücadelede kaynak aktarmadığını belirten Adıgüzel, "Sayın Erdoğan'da rahat uyumasın. Beştepe buraya 5 kilometre, buradan oraya uçması 4 saatte. Bu problemle biz uğraştık bundan sonra da siz uğraşın. Ordu'dan taze getirdim, sayın Bakan'a takdim edeceğim" dedi.
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