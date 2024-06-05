CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayısının neden düştüğünü sordu - Son Dakika
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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayısının neden düştüğünü sordu

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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Ordu'da beş olan mavi bayraklı plaj sayısının neden ikiye düştüğünü sordu. Torun, turizmdeki kaynak dağılımının adil olmadığını ve yatırıma muhtaç olan illerin kaderine terk edildiğini belirtti. Ayrıca, Ordu'da Mavi Bayraklı plaj sayısının artması için yapılan yatırımların miktarını ve dış turizm gelirlerini illere göre açıklamasını istedi.

05.06.2024 12:01
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayısının arttığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Ordu'da beş olan mavi bayraklı plaj sayısının neden ikiye düştüğünü sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye'deki Mavi Bayraklı plaj sayılarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Torun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, plajların Mavi Bayrak almaya hak kazanabilmesi için gerekli kriterlere uyum sağlaması gerektiğini hatırlattı. Torun, "Ordu'da beş plajda söz konusu kriterler sağlanmış iken iktidarın pek çok konuda olduğu gibi turizmde de memleketimi unutması, gerekli kaynak ve imkanların sağlanmaması yine Ordu'ya ve hemşehrilerime kaybettiriyor. Bakan yaptığı açıklamada Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajların bulunduğu şehir ve yerleşimleri açıklamadı. Bu çok da önemli olmayan bir bilgi olarak gözükse de ülke genelinde Mavi Bayraklı plaj sayısı artarken Ordu'da Mavi Bayraklı plaj sayısının beşten ikiye düştüğünü üzülerek açıklamak durumundayım" dedi.

"Yatırıma ve özel ilgiye muhtaç olan iller kaderine terk ediliyor"

Torun şunları söyledi:

"Kaynakların ülke genelinde adil dağıtılmaması sebebiyle hali hazırda turizm rekorları kıran şehirlerde gelişim devam ederken, yatırıma ve özel ilgiye muhtaç olan iller kaderine terkediliyor. Ordumuzun doğal güzellikleri ve tarihi birikimi bütün Türkiye'nin malumu olmasına rağmen iktidar bize yine kör, yine sağır. Gayrı Safi Milli Hasılayı artırmak yetmiyor, Türkiye'nin kazançlarının ülke sathına yayılması gerekiyor. Geçmişte Mavi Bayraklı plajı bulunan ilçelerimizin gelişmişlik endeksindeki içler acısı hali bu durumu açıklamaya yetiyor da artıyor bile. 2004 yılında Türkiye'deki bütün ilçelerin bulunduğu gelişmişlik sıralamasında 55. sırada olan merkez ilçemiz Altınordu, 2022 yılı verilerine göre 113. sıraya gerilemiş durumda. Değeri paha biçilmez sahillerimizin bulunduğu Fatsa 216'dan 246'ya, Ünye 244'den 266'ya, Perşembe 427'den 566. sıraya geriledi. Adaletli kalkınma hamlesi başlatılmazsa, sermaye ve imkanlar ülke sathına yayılmazsa ekonomik krizi aşamazsınız."

"Ordu'da bulunan 5 Mavi Bayraklı plajın sayısının ikiye inmesinin sebepleri nelerdir?"

Torun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"2024 yılında Mavi Bayrak verilen plajlarımızı ve söz konusu plajlarımızın bulunduğu illerimizi açıklar mısınız? Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısını illerimize göre açıklar mısınız? Mavi Bayraklı plaj sayısının artırılması amacıyla son beş yıl içerisinde yapılan yatırımları illerimize göre açıklar mısınız? Ordu'da bulunan beş Mavi Bayraklı plajın sayısının ikiye inmesinin sebepleri nelerdir? Ordu'da Mavi Bayraklı plajların sayısının yeniden artması için son beş yılda yapılan yatırımların miktarını yıllık temelde açıklar mısınız? Dış turizmde son 20 yılda elde edilen gelirleri illerimize göre, yıllık temelde açıklar mısınız?"

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayısının neden düştüğünü sordu - Son Dakika
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