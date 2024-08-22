CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayılarının ve plaj isimlerinin açıklanmamasını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayılarının ve plaj isimlerinin açıklanmamasını eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayılarının ve plaj isimlerinin açıklanmamasını eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Mavi Bayraklı plaj sayılarının ve plaj isimlerini açıklamamasını eleştirerek, turizm açısından gelişmiş illerimizde yatırımların yoğunlaştığını ancak Ordu gibi potansiyeli yüksek illerin görmezden gelindiğini söyledi.

22.08.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Mavi Bayraklı plaj sayılarının ve plaj isimlerini açıklamamasını eleştirerek, "Saklayacak ne var? Ne olduğunu söyleyelim. Turizm açısından gelişmiş illerimizde yatırımlar yoğunlaşmaya devam ediyor. Ordu gibi potansiyeli yüksek ancak yatırım ihtiyacı duyan illeri görmezden geliyor, alışıldığı üzere bu alanda da adaletsiz bir kalkınma politikası yürütülüyor" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Torun, Mavi Bayraklı plajlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Mavi Bayraklı plaj sayılarını ve bu plajların isimlerini sordu. Torun, önergesinde illere göre Mavi Bayraklı plaj sayısının açıklanmasını, Ordu'da bulunan 5 mavi bayraklı plaj sayısının neden 2'ye indiği sorularını da yöneltti. Bakan Ersoy, önergeye; "2014 yılında 1 plaj (Akyazı), 2015 yılında 4 plaj (Akyazı, Cumhuriyet Mah., Çamlık, Kırkevler), 2016 yılında 5 plaj (Akyazı, Cumhuriyet Mah., Çamlık, Kırkevler, Mavi Deniz Kumsalı), 2017 yılında 4 plaj (Kırkevle,r, Bolaman Belediye, Kumbaşı Kumsalı, Cumhuriyet Mah.), 2018 yılında 5 plaj (Kırkevler, Bolaman Belediye, Çamlık Yalı, Kumbaşı Kumsalı, Cumhuriyet Mah.), 2019-2023 yılları 2 plaj (Cumhuriyet Mah., Kumbaşı Kumsalı)" yanıtını verdi.

Torun yaptığı yazılı açıklamada, Ersoy'un sorularına yeterli yanıt vermediğini belirterek eleştirilerde bulundu. Torun açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal medyada mangalda kül bırakmıyorlar, Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayılarında liderliği hedeflediğine dair iddialı açıklamalar yapıyorlar ancak konuyu derinliğine sorguladığımız zaman sorulara cevap vermiyor, lafı eveleyip geveliyorlar. Plaj sayısında artış olduğu doğru olabilir ama neden plaj sayılarını ve plajların isimlerini açıklamaktan çekiniyorlar? Saklayacak ne var? Ne olduğunu söyleyelim. Önergemizde belirttiğimiz üzere turizm açısından gelişmiş illerimizde yatırımlar yoğunlaşmaya devam ediyor. Ordu gibi potansiyeli yüksek ancak yatırım ihtiyacı duyan illeri görmezden geliyor, alışıldığı üzere bu alanda da adaletsiz bir kalkınma politikası yürütülüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mavi Bayraklı plaj sayılarının ve plaj isimlerinin açıklanmamasını eleştirdi - Son Dakika

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