CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış'ın Nikahı Balıkesir'de Kıyıldı - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış'ın Nikahı Balıkesir'de Kıyıldı

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CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ile Sinem Satılmış çiftinin nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kıydı. Nikah törenine CHP yöneticileri ve belediye başkanları da katıldı.

28.04.2024 12:14  Güncelleme: 12:25
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(ANKARA)- CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ile Sinem Satılmış çiftinin nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kıydı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış'ın nikahını, Ayvalık'ta gerçekleştirilen törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kıydı.

Akın, nikah öncesi yaptığı konuşmada, "Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Parti Meclisi üyelerimiz hepimiz birlikteyiz. Yani büyük bir aileyi, 'ailem' dediğim Balıkesir'de toplamanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Cennet bölgemiz Balıkesir'e, Ayvalık'a hoşgeldiniz" dedi.

Ayvalık'taki bir restoranda gerçekleştirilen nikah törenine; CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP PM üyeleri Mehmet Tüm ve Semra Dinçer, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katıldı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış\'ın Nikahı Balıkesir\'de Kıyıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış'ın Nikahı Balıkesir'de Kıyıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Dikili ve Sinem Satılmış'ın Nikahı Balıkesir'de Kıyıldı - Son Dakika
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