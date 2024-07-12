CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: AKP Hükümetinin Vizesi Dolmuştur - Son Dakika
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: AKP Hükümetinin Vizesi Dolmuştur

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun vize alım gücünün düştüğünü belirterek, AKP hükümetinin Türk pasaportunun değerini düşürdüğünü ve ülkenin imajını sarsmış olduğunu söyledi. Yücel, AKP hükümetinin artık halk nezdinde vizesinin dolmuş olduğunu ifade etti ve ülkenin ekonomisinden dış politikasına kadar her alanda yeniden ayağa kaldırılacağını vurguladı.

12.07.2024 10:45
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Türk Lirası'nın satın alma gücü ne kadar düştüyse Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun vize alım gücü de o kadar düştü...Şimdiye kadar hiçbir hükümet Türk pasaportunun değerini AKP hükümetleri kadar düşürmemişti. Şimdiye kadar hiçbir hükümet dünya kamuoyu nezdinde ülkenin imajını bu kadar sarsmamıştı. AKP hükümetinin artık halk nezdinde vizesi dolmuştur" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, AK Parti hükümetinin artık halk nezdinde vizesinin dolduğuna dikkait çekti. Yücel, şöyle konuştu:

"22 yıllık AKP ve Erdoğan yönetiminin Türk lirasın değerini ne hale getirdiğini her gün acı bir şekilde yaşıyoruz. Türk lirasının satın alma gücü ne kadar düştüyse Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunun vize alım gücü de o kadar düştü. Schengen istatistiklerine göre; vize serbestisinin konuşulmaya başlandığı 2013 yılından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tam 619 milyon Euro vize ücreti ödedi. Bugünkü kurla 22 milyar liradan fazla bir para Schengen vizesi için vatandaşlarımızın cebinden çıktı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 170 bin vize başvurumuz reddedildi. Aralarında Almanya, Yunanistan ve Fransa'nın da olduğu en fazla vize başvurusu reddeden ülkelerin, vatandaşlarımızdan topladığı vize başvuru bedeli tam 468 milyon TL. Parayı bastırana vatandaşlık dağıtan AKP ve Erdoğan yönetimi bir de bu vatandaşlara ad soyad değiştirme hakkı verdiği için, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden vatandaşlarımız ne yazık ki vize alamıyor.

"Pasaport, vize, para birimi tıpkı bayrak gibi bir ülkenin egemenlik sembolleridir"

Aralarında sanatçılarımız, sporcularımız, akademisyenlerimiz, iş insanlarımızdın da olduğu birçok vatandaşımız müsabakalara, konferans ve seminerlere, fuarlara katılmak için dahi vize alamadıklarını biliyoruz. Yurttaşlarımızın vize başvurularına en fazla ret veren Almanya, Fransa, Yunanistan ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları ülkemize pasaportla, vizeyle değil, kimlikleriyle hatta süresi geçmiş kimlikleriyle dahi gelip kalabiliyorlar. Pasaport, vize, para birimi tıpkı bayrak gibi bir ülkenin egemenlik sembolleridir. Ülkelerin onurudur. Paramızı pul edenler, pasaportumuza not defteri muamelesi yaptıranlar bilerek ve isteyerek, kasten ve alenen milli onur ve haysiyetimizi ayaklar altına almıştır.

Şimdiye kadar hiçbir hükümet Türk Pasaportunun değerini AKP hükümetleri kadar düşürmemişti. Şimdiye kadar hiçbir hükümet dünya kamuoyu nezdinde ülkenin imajını bu kadar sarsmamıştı. AKP hükümetinin artık halk nezdinde vizesi dolmuştur. Ekonomiden sağlığa, güvenlikten dış politikaya kadar, uçurumun kenarına getirdiğiniz ülkemizi size rağmen yeniden ayağa kaldıracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: AKP Hükümetinin Vizesi Dolmuştur - Son Dakika

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