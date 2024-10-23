CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi Necmiye Ocaklı'nın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.
Ocaklı için Ardeşen Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Kaymakam Ferhat Altay, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ve vatandaşlar katıldı.
Tahsin Ocaklı ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.
Necmiye Ocaklı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Yayla Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
Son Dakika › Güncel › CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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