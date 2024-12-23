CHP Seydişehir'de 2024 Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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CHP Seydişehir'de 2024 Çalışmalarını Değerlendirdi

CHP Seydişehir\'de 2024 Çalışmalarını Değerlendirdi

CHP'nin Konya Bölge toplantısı, 2024 yılı çalışmaları ve projeleri için yapıldı.

23.12.2024 16:47
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Konya Bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı çalışmaları değerlendirilerek, gelecek yıl içinde yapılması planlanan parti çalışmaları ele alındı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Konya Milletvekili Barış Bektaş, İl Başkanı Bekir Yaman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Meclis Üyeleri, CHP ilçe Başkanları, Seydişehir İlçe Yönetimi katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, toplantının birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulunarak geleceğe yönelik ortak projeleri konuşmak için toplandıklarını kaydetti.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da "Büyük bir aile olarak burada toplandık. Ben Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz bu ülkenin kaynakları her kese bölmek isteyen bir partinin unsurlarıyız. Biz çok güzel bir ivme kazandık. Mücadelemiz uzun. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da genel seçimlerin anahtarının belediyelerde yapılan çalışmalardan geçtiğini belirtti.

Toplantı ilçe başkanları ve katılımcıların dilek ve temennilerini dile getirmeleriyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Seydişehir'de 2024 Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika

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