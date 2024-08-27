CHP, Sosyalist Enternasyonal'i Tüzük Kurultayına Davet Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarihi sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektifle ilerlediklerini belirterek, dünyayı doğru okumak için 4 Eylül'deki tüzük kurultayına, Sosyalist Enternasyonalin fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettiklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na, Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP Genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin kol kola geldi.

Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, hep birlikte ülkeyi yönetmeye geleceklerini kaydederek, "Birileri bekliyor ki tartışacağız, kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız, milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin, siyasetin gerçek gündemini takip etmeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz, onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 14 ve 28 Mayıs'ta kendilerini üzen seçim sonucundan sonra hep birlikte başarabileceklerini dile getirdiklerini anımsatan Özel, "Bunun için bir değişime gerek vardı. 'CHP değişirse Türkiye değişir.' dedik, bu inançla yola çıktık. O değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etseydik haksızlık, vefasızlık olurdu. Sadece kişilerin, kurulların değişimi değil, hepimizin birden, bir anlayışın, yaklaşımın, siyaset yapış biçiminin, hedef koyuş şeklimizin değişimi olarak tarif ettik." diye konuştu.

Kurultaydan aldıkları güç ve birlikte ortaya koydukları emekle seçimden galibiyetle çıktıklarını anlatan Özel, "Biz yeniyi, değişimi, ikinci yüzyıldaki yeni Türkiye anlayışını, birinci yüzyıldaki devrimlere sahip çıkan ruhla dünyayı görerek, siyaseti içeride ve dışarıda doğru okuyarak, kimselerin peşine takılmadan, kendinden emin, örgütüne güvenen, milletine sahip çıkan bir anlayışla, altı oktaki her bir ilkeyi, bu çağda olması gerektiği gibi geçmişi sahiplenip bugüne doğru yorumlayarak hep birlikte ilerleyeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olduğunu, onun da CHP olduğunu, her derdin bir çaresi olduğunu, onun da CHP'de olduğunu milletimize anlatacağız. Onlarla birlikte iktidara ulaşacağız." dedi.

"Tarihi sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektifle ilerliyoruz"

Özel, 4 Eylül'de, tarihsel bir yıl dönümünde kurultaylarını başlatacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarihi sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektifle ilerliyoruz. Dünyayı doğru okumak için, ikinci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonalin başkanlık divanında verdiğimiz bir önergeyle tüzük kurultayımızın toplantısına, Sosyalist Enternasyonalin fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle çalışacaklar, tüzük değişikliklerimize dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar, gerektiğinde konuyu orada anlatacaklar. Ortaya koyacağımız yol haritasına dünyadan başarılı örneklerle katkı sağlayacaklar. Ayrıca son gün birlikte yapacağımız toplantıyla bir Ankara Bildirgesi çıkarılarak, CHP'nin yerel seçimlerdeki dünyadaki bütün sol ve sosyalist partilere, sosyal demokrat partilere ilham veren başarısına da atıfla, başta Filistin meselesi ve hepimizin ortak savunusu 'Yurtta barış dünyada barış' değerini Sosyalist Enternasyonalin kurumsal kimliğinde bütünleştirerek, dünyada yükselmekte olan aşırı sağa karşı nasıl bir yaklaşım, karşı duruş ve onların kötü yüzünü doğru anlatan, bizim çözüm yüzümüzü, iyi niyetimizi ortaya koyan yaklaşım tarif edilecek."

Özel, hazırlayacakları Ankara Bildirgesi'ni, eylülün sonunda New York'ta yapılacak BM'nin yüksek düzeyli toplantısında sunacaklarını söyledi.

Birtakım kurnazlıklarla başka tartışmaların içine çekilmek istendiklerini dile getiren Özel, "Ortaya atılan tartışmalara istemeden, eski alışkanlıklar ve reflekslerle katılanlara bir şey demiyorum ama kötü niyetin parçası olmaya kalkanların bu salonla da bu partinin gelecek umuduyla da bu ülkenin hak ettiği CHP iktidarıyla da kesişen duyguları olmadığı açıktır. O duygusuzluğu da kökünden reddediyorum." diye konuştu.

"CHP, Türkiye'nin birinci partisidir"

CHP'nin 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olduğunu vurgulayan Özel, "Kim CHP'nin seçime kadar yapılan doğrularına sahip çıkıp da seçimden bugüne yapılan işlerin doğru olmadığını savunuyorsa bundan sonra çok duyacağı bir sloganı tekrar etmek isterim, CHP, Türkiye'nin birinci partisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında siyasette normalleşme adımlarına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalleşme, milletin seçtiklerine milletten ötürü değer vermektir, saygı duymaktır ama yaptıkları bir tek yanlışa sessiz kalmamak, bir tek haksızlığa karşı susmamak, ezdikleri bir tek karıncayı yalnız bırakmamaktır. Çünkü o karıncanın kardeşi vardır, o da CHP'dir. Anketlere bakıp, 'Bu normalleşme bize yaramadı.' diyenler, iktidar sahiplerini, o iktidarın ortaklarını ve liderlerini gerilime, hakarete, iftiraya ikna etmiş görünüyorlar. Onlara inat, onlara uymayacağız. Milletin meclisinde konuşan milletvekiline önceden planlı o yumrukla, milletvekilinin anasına edilen o hakaretin de gündemi gerilimin yarattığı kamplaşmaya çekmekten başka bir amacı yok."

Özel, sözlerini, "CHP demokratikleşecek Türkiye demokratikleşecek. CHP değişecek Türkiye değişecek. Türkiye'deki iktidar değişecek insanların geleceği değişecek, umutları yeşerecek. Türkiye 100 yıl önce olduğu gibi tüm dünyanın ibretle baktığı, ivmesine şaşırdığı, kararlılığına şapka çıkardığı bir ülke olarak ikinci yüzyılda yüz yıl önceki başarıyı tekrar edecek." şeklinde tamamladı.

"Bu hazırlık bir iktidar hazırlığıdır"

İBB Başkanı İmamoğlu da CHP ile toplum arasında 2019'da başlayıp 2024 yerel seçimleriyle çok daha güçlenen değerli bir ilişki süreci olduğunu kaydetti.

Vatandaşların CHP ile birlikte yeni bir yola girmeye hazır olduklarını açıkça gösterdiklerini kaydeden İmamoğlu, "Türkiye'miz büyük bir değişimin eşiğindedir. Bu değişimden toplumun tüm kesimlerinin mutlu ve kazançlı çıkacağını çok iyi biliyoruz." dedi.

Tüzük kurultayı öncesinde işletilen katılımcı mekanizmaların karşılığını verdiğini düşündüğünü söyleyen İmamoğlu, "CHP olarak ortak aklı ve milletin vicdanını hakim kılmak için inanıyorum partimiz en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu hazırlık bir iktidar hazırlığıdır. Bu hazırlıkta içe dönük, halktan uzak gündemlere ayıracak tek bir dakikamız bile yoktur." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Çelik ise toplantıda, 4 Eylül'de başlatılacak tüzük kurultayında gerçekleştirilecek tüzük değişikliklerinin değerlendirileceğini söyledi.

Çelik, tüzük değişikliği için bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.