CHP Sözcüsü Sarı, Ataşehir seçimine 'gasp' dedi, ilk seçimde kazanacaklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Sözcüsü Sarı, Ataşehir seçimine 'gasp' dedi, ilk seçimde kazanacaklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Sarı, Ataşehir seçimine \'gasp\' dedi, ilk seçimde kazanacaklarını söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, AK Parti adayı Serdar Orhan'ın Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilmesine tepki gösterdi. Sarı, CHP Grubu'nun seçime katılmadığını, seçimin meşru olmadığını, iradenin gasp edildiğini ve ilk seçimde Ataşehir'i yeniden kazanacaklarını söyledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin "Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin bu yöntemlerle değiştirilmesine dayanan bir seçim meşru değildir. Bugün yapılan seçim, Ataşehir halkının iradesinin açıkça gasp edilmesidir. Ataşehir'in iradesi Ataşehir halkınındır. Cumhuriyet Halk Partisi, yapılacak ilk seçimde Ataşehir'i yeniden kazanacaktır" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti adayı Serdar Orhan'ın seçilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarı şunları kaydetti:

"31 Mart'ta 139 bin oyla, yüzde 56,39'luk halk desteğiyle kazandığımız Ataşehir'de, CHP listelerinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP'ye geçmesiyle Meclis aritmetiği değiştirildi. Ardından Belediye Başkan Vekilimiz Murat Güneş tutuklandı. Bu oyuna alet olmamak için bugün yapılan Ataşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP Grubu olarak katılmama kararı aldık. Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin bu yöntemlerle değiştirilmesine dayanan bir seçim meşru değildir. Bugün yapılan seçim, Ataşehir halkının iradesinin açıkça gasp edilmesidir. Ataşehir'in iradesi Ataşehir halkınındır. Cumhuriyet Halk Partisi, yapılacak ilk seçimde Ataşehir'i yeniden kazanacaktır."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiMüslim SarıAK PartiAtaşehirPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
45 yaş küçük kadınla evlenecekti Baklava almaya gidince olanlar oldu 45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
12:28
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 13:19:30. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Sarı, Ataşehir seçimine 'gasp' dedi, ilk seçimde kazanacaklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei