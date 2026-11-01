CHP Sözcüsü Sarı Denizli\'de koltuk arayanlara kapının kapalı olduğunu söyledi

(İZMİR) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, " Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp gidenler, rant peşinde koşanlar, kendi çıkarları için kendilerine parti kuranlara, kendilerini korumak için bir daha milletvekili olup dokunulmazlığı yeniden elde etmek için parti kuranlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı kapalı. Ama Ayşe Teyze'ye, Fatma Teyze'ye kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Sarı, CHP Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Sarı'ya Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemür eşlik etti. Sarı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "CHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını" belirterek, "Mücadele olur, gelir geçer. Zaman değişir, Meclisler değişir, yıllar değişir, haftalar geçer; makamlar gelir geçer, insanlar gelir geçer, liderler gelir geçer; milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, il başkanları gelir geçer ama bir tek CHP kalacak. CHP ilelebet yaşayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, zapt edilemeyen son kaledir. Dolayısıyla hepimiz, zapt edilemeyen bu son kalenin son neferi olarak kalsak bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADETA ÜÇÜNCÜ KEZ KURULUYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "adeta üçüncü kez kurulduğunu" söyleyen Sarı, şöyle devam etti:

"Biz göreve geldiğimizde, parti içinde bu görevi kabul ettiğimizde ve yapmaya başladığımızda arkadaşlar, 'Hemen olağanüstü kurultaya gidelim' dediler. Biz dönüp baktık, mevcut mahkeme kararı karşısında olağanüstü kurultaya gitmemizin imkansız olduğunu gördük. Dedik ki, 'Buna rağmen biz kendi partililerimize soracağız. Kongrelerimizi toplayacağız. Kurultay yapamıyor olsak bile en azından kongrelerimizi yapmaya başlayalım. Aşağıdan yukarıya doğru CHP'nin örgütünü karar sürecinin içine katalım'. Ama il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız, 'Hayır, biz sizi tanımıyoruz. Siz mutlak butlanla görevlendirilmişsiniz' dediler. İl başkanımın, ilçe başkanımın beni tanımadığı yerde kongre yapmamız mümkün değil. O zaman mecburen örgütsel düzenlemeler yapmak zorunda kaldık. Bunların hepsini burada yaşadık. 74 tane il başkanı değişti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 60 tane arkadaşımız ilk defa il başkanı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar köklü bir değişim olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adeta üçüncü kez kuruluyor. Kurucu dönem Cumhuriyet Halk Partisi... 12 Eylül'de kapatılan, yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi... ve şimdi en az bunun kadar büyük bir değişimle bütün örgütlerimizle ayağa kalkmak için adeta partiyi yeniden kurmaya başladık. Eksiklerimiz oldu, hatalarımız oldu. Hiçbir şey dört dörtlük değil, mükemmel değil. İki ayda bu kadar büyük bir değişim hatasız olur mu? Eksik yaptığımız şeyler de oldu. Biz demiyoruz ki mükemmeliz. Ama Ege'de bir söz var ya, 'İkinci çapada düzelir' diye, ilk çapayı yaptık ama eksikler var. İkinci çapayı siz düzelteceksiniz. Kongreler başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde aşağıdan yukarıya doğru bütün örgütlerimizi yeniden oluşturacağız. Burada görev size düşüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda arkadaşlarım. Biz size elimizden geldiği kadar bir çerçeve sunduk. Bu çerçevede sizler de üzerinize düşeni yapacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri yeniden ayağa kalkacak.

"KENDİLERİNE KOLTUK ARAYANLARA KAPIMIZ KAPALI"

Ben ayrılıp giden arkadaşlarıma hep şunu söyledim: Bakın, siyasette kapıyı bu kadar sert kapatmayın. Açmak zorunda kalırsınız. Kalan arkadaşlarıma da dedim ki giden arkadaşlarımızı, özellikle iyi niyetli arkadaşlarımızı asla incitmeyin. Çünkü onlar gelecek. Bizim duygumuz ortak. Cemil Tugay İzmir'de AKP'ye geçerken yapılan protesto gösterilerinde elinde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını sallayan Ayşe Teyze ile YENİ Parti bayrağını sallayan Ayşe Teyze aynı duygu içinde. Onlar bizim tabanımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gidenleri ben ikiye ayırıyorum. Bir, kendine koltuk arayanlar var. Aynen öyle. Bu ayrılığı köpürtenler, derinleştirenler var. Kötü niyetli, art niyetli arkadaşlar var. Bir de gerçekten bu tartışmalardan etkilenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı var. Onlar iyi niyetli. Sabahtan akşama kadar bir medya organını, birkaç tane medya organını izliyorlar. Oralardaki yanlı yayınların etkisinde kalıyorlar. Bize kızıyorlar. Kızdıkları için tepkisel oluyorlar, tepkisel oldukları için de farklı partilere yöneliyorlar. Ama onlar bizim doğal tabanımız. Onlara kapımız açık. Yıllarca AKP'ye karşı mücadele ettiğimiz Ayşe Teyze, Fatma Teyze, Ahmet Amca... Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'yle ortak duyguya sahip olan arkadaşlarımız. Bunlara kapımız açık. Bunlar gelecek. Geleceklerini görüyoruz. Çok sinyal alıyorum.

Bakın, ben çok dolaşıyorum. Bir günde dört il dolaşıyorum. İnsanları görüyorum. İnsanların bakış açılarını, yaklaşımlarını görüyorum. Milletvekili düzeyinde de, belediye başkanı düzeyinde de, ortalama partili düzeyinde de, taban düzeyinde de bizimle ilişki kurup gelmek isteyenler var. Bunlara kapımız açık. Ama kendilerine koltuk arayanlara kapımız kapalı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp gidenlere, rant peşinde koşanlara, çıkarları için kendilerine parti kuranlara, kendilerini korumak için yeniden milletvekili olup dokunulmazlık elde etmek amacıyla parti kuranlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı kapalı. Ama Ayşe Teyze'ye, Fatma Teyze'ye kapımız açık.

KONGRE SÜRECİ

Arkanızda yüzde 90 halk desteği varsa Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerine girmekten niye kaçtınız? 'Madem böyle bir desteğiniz var, gelin, kongreleri başlatacağız' dedik. 'Ekim ayında başlatacağız' dedik. Kasım'ın 12'sinde kongreler başlıyor. 14 Şubat'ta bütün kongreleri tamamlıyoruz. Madem yüzde 90 halk desteği var arkanızda, niye kaçıp gittiniz? Kalın burada, siyaset mücadelesi yapalım. Niye Atatürk'ün partisine ihanet ettiniz? Tarihin neresinde durduğunu zaman içinde görecek. Bazı arkadaşlarımız görmüyor olabilir. Sizler doğru yerde, Cumhuriyet Halk Partisi'ndesiniz. Görmeyen arkadaşlarımız olabilir ama onlar da zaman içinde anlayacaklar."