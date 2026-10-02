CHP Sözcüsü Sarı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen\'in gözaltısına tepki gösterdi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediye başkanlarının art arda gözaltına alınması, hukukta eşitlik ve ölçülülük tartışmasını büyütüyor. Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sarı, şunları kaydetti:

"Dün Mersin'de belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından, bu sabah da Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Fon krizi her gün yeni gelişmelerle büyüyor. Soruşturmada adı geçen isimlere uygulanan tedbirlerle, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik gözaltı işlemleri arasındaki fark ise giderek daha belirgin hale geliyor.

Belediye başkanlarının art arda gözaltına alınması, hukukta eşitlik ve ölçülülük tartışmasını büyütüyor. Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez. Dün Mersin'de dile getirdiğimiz itiraz bugün Eyüpsultan'da da geçerlidir: Adalet herkese aynı şekilde uygulanmalıdır. Kişiye göre hukuk olmaz. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen hakkındaki süreci yakından takip ediyoruz."