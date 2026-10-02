CHP Sözcüsü Sarı, Mersin\'de pijamalı kadın görüntüsüne tepki gösterdi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dün Mersin'de gerçekleşen operasyonlarda gözaltılar sırasında kaydedilen bir kadının pijamalı görüntüsünün servis edilmesine tepki gösterdi. Polis kamerası görüntülerinin yayınlanmasını "teşhir" olarak niteleyen Sarı, "Bu görüntülerin kim tarafından ve hangi gerekçeyle servis edildiği açıklanmalı, sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmalıdır" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin'de belediye başkanlarının gözaltına alındığı operasyonlarda gözaltılar sırasında kaydedilen bir kadının pijamalı görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi. Sarı, şunları kaydetti:

"Bir soruşturmanın yürütülüyor olması, insanların onurunun ve mahremiyetinin yok sayılabileceği anlamına gelmez. Sabahın erken saatlerinde, kendi evinde pijamasıyla bulunan bir kadını görüntülemek, 'kapatır mısınız' demesine rağmen kayda devam etmek ve ardından bu görüntüleri kamuoyunun önüne taşımak kabul edilemez. Bu görüntülerin kim tarafından ve hangi gerekçeyle servis edildiği açıklanmalı, sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmalıdır. Soruşturma başkadır, teşhir başkadır. Devletin gücü, hiç kimsenin özel hayatını ve insanlık onurunu hiçe sayma yetkisi vermez."