CHP Sözcüsü Yücel: \'Belediye Başkanlarımızın Hesap Verecek Hiçbir Şeyi Yok\'

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Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, belediye başkanlarının veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Diğer belediyelerimizin de yoktur" dedi.

İktidarın kayyum politikasına karşı CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önünde tuttuğu Demokrasi Nöbeti devam etti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptığı açıklamada, "AKP iktidarı diyor ki Esenyurtlulara, 'Siz belediye meclis üyelerini de seçemezsiniz. Belediye meclis üyesi seçerseniz onların hakkında bir soruşturma olmasa da, haklarında bir dava olmasa da, haklarında bir adli süreç olmasa da, biz kapıya polis dayarız, belediye meclis üyelerini belediyeye sokmayız' diyor. İşte halkın iradesiyle, halkın tercihiyle, demokrasiyle bu kadar inatlaşan, yok sayan, demokrasiden ve sandıktan bu kadar korkan bir iktidarla karşı karşıyayız." dedi. Yücel şöyle devam etti:

"Tezgah, kumpas, siyasi operasyon"

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belediye başkanlarının veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Diğer belediyelerimizin de yoktur. Bakın hiç kimse soruşturulmaktan, yargılanmaktan muaf değildir. Herkes soruşturulabilir, yargılanabilir ama bir insan hayatında mahkeme yüzü görmediyse, belediye başkanı seçilmeden önce tek bir soruşturmaya maruz kalmadıysa, yargılanmamışsa adli işlem görmediyse ama belediye başkanı seçildikten altı ay sonra hakkında böyle bir düzmece soruşturmayla siyasi bir soruşturmayla bir tutuklamaya, yargılamaya maruz kalıyorsa ve görevden alınıyorsa işte orada bir tezgah vardır, bir kumpas vardır, bir siyasi operasyon vardır. Bu siyasi operasyondan, bu kumpaslardan, bu tezgahlardan sonra geri adım atacağımızı kimse zannetmesin. Belediye meclis üyelerimiz burada, Grup Başkan Vekilimiz az önce görüştü, konuştu. Bu demokrasi darbesinin ilk gününden beri burada nöbetteler. ve onlar da Esenyurtlular da bizler de hakkımız olanı alana, hakkımız olanı alana kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu direnişi, bu dayanışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. ve bu haksızlıkları, bu hukuksuzlukları yapanlar onlara aparat olanlar geçmişte benzer siyasi davalarda operasyon yapmak için özellikle göreve getirilen savcılar ve yargı mensupları da günü geldiğinde hukuk önünde hesap verecekler.

Esenyurt'ta esnafı gezdik, sokakları gezdik. AK Partilisinden, MHP'lisine, hangi siyasi partiden olursa olsun, bu yapılan yanlışın, haksızlığın, demokrasi darbesinin irade hırsızlığının hepsi farkında ve yapılanın yanlış olduğunu hepsi tarafsız bir şekilde bizimle paylaştı. O yüzden bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için buradan bir çağrı yapıyorum. Burayı asla boş bırakmayacağız. Esenyurt'u kimseye, özellikle de rantçılara teslim etmeyeceğiz."