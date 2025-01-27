CHP Sözcüsü Yücel'den Kartalkaya Yangını Açıklaması: Sorumlular Gizleniyor - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Yücel'den Kartalkaya Yangını Açıklaması: Sorumlular Gizleniyor

CHP Sözcüsü Yücel\'den Kartalkaya Yangını Açıklaması: Sorumlular Gizleniyor

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerin ardından yapılan açıklamaların, AKP'nin sorumluluktan kaçma çabası olduğunu vurguladı. Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da hedef gösterildiğini belirtti.

27.01.2025 22:04  Güncelleme: 22:06
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, "Kartalkaya faciasında, haber aldığı andan itibaren yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarının bizzat başında bulunan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, asıl sorumluların gizlenmesi için hedef haline getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı. Yücel, yaptığı açıklamada, Karakaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşı anarak, "Kartalkaya'da facianın yaşandığı günden itibaren yapılan her açıklama, AKP'nin bu elim ve vahim olayı manipüle etme çabası içerisinde olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Önce, İçişleri Bakanı, bu faciadan kimin sorumlu olduğunu öğrenmek için 10 gün beklememiz gerektiğini söylüyor. Ardından Bolu Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, hiçbir yetkisi ve sorumluluğu olmamasına rağmen sanki bu facianın sorumlusuymuş gibi bir algı operasyonu yapılıyor. Ardından başta olaya ilişkin yayın yasağı getiren RTÜK; birdenbire yayın yasağını kaldırıyor. Bütün bunlar AKP'yi, AKP'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u sorumluluktan kurtarmak için yapılıyor" dedi.

'CEZASIZ KALAN HER İHMAL, YENİ BİR İHMALİ BERABERİNDE GETİRİR'

Sözcü Yücel, CHP olarak görevlerinin bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için olayın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve olayda kusuru ve ihmali bulunan kişilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması olduğuna değinerek, "Cezasız kalan her ihmal, yeni bir ihmali beraberinde getirir. Bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermeyen gerçek sorumlular, yeni faciaların kapısını aralar ve başkalarını cesaretlendirir. Yetkin kişiler tarafından yönetilmeyen kurumlar disiplinlerini kaybetmiştir. İşte bu nedenle, devlet kurumlarında başıboşluk günden güne artmaktadır. Siyaseti 'halka hizmet etmek' amacının dışına çıkaranların bugün elinde kalan tek şey algı yönetimidir" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, "Kartalkaya faciasında, haber aldığı andan itibaren yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarının bizzat başında bulunan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, asıl sorumluların gizlenmesi için hedef haline getirilmiştir. Mevzuata ve yerine getirdiği görev alanlarına son derece hakim olan Sayın Tanju Özcan, konuyu tüm detayları ile kamuoyuna açıklamıştır. Kendisine yöneltilen her soruyu açık yüreklilikle yanıtlamıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Yücel'den Kartalkaya Yangını Açıklaması: Sorumlular Gizleniyor - Son Dakika

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