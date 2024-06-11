CHP, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İptali İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
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CHP, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İptali İçin AYM'ye Başvurdu

CHP, Turist Rehberliği Meslek Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\'un İptali İçin AYM\'ye Başvurdu

CHP, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptıkları başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günaydın, turist rehberliği niteliği verilecek kişilere ilişkin düzenlemelerin Türkiye'nin turizm potansiyelini geriye götürebilecek nitelikte olduğunu belirtti. Ayrıca, madencilikle ilgili yasal düzenleme hakkında da AYM'ye başvuru yapacaklarını bildirdi.

11.06.2024 14:53
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CHP, 7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Söz konusu kanunun 27 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Günaydın, kanunun yasalaşmasından önce TBMM'deki görüşmeleri sırasında bazı hükümlere itiraz ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu dile getiren Günaydın, yasada yer alan turist rehberliği niteliği verilecek kişilere ilişkin düzenlemelerin Türkiye'nin turizm potansiyelini geriye götürebilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Günaydın, madencilikle ilgili yasal düzenleme hakkında da Kurban Bayramı sonrası AYM'ye başvuru yapacaklarını, konuyla ilgili hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

"Anayasa Mahkemesinin daha hızlı çalışmasını beklediğimizi ifade ettik"

Gökhan Günaydın, geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret ettiklerini, ziyarette CHP'nin AYM'ye yaptığı başvuruların gündeme geldiğini aktardı.

Ziyarette 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının da görüşüldüğünü belirten Günaydın, söz konusu KHK'nin 2018'de çıkarıldığını, CHP'nin 60 günlük süresi içinde iptal başvurusu yaptığını bildirdi.

Aradan geçen 6 yılın ardından AYM'nin iptal kararı verdiğini belirten Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi 2018'den 2024'e kadar tam 6 yıl bekledikten sonra bu KHK'nin neredeyse tüm hükümlerini iptal etti. Bu, 2017'de kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin idari yapısını ortadan kaldıran bir Anayasa Mahkemesi kararı niteliğindeydi. Neden 6 yıl beklendi? Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ama Anayasa Mahkemesi kararları; Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıldan fazla süredir hukuka aykırı olarak yürütüldüğünü bir Anayasa Mahkemesi kararıyla tespit etmiş oldu. Ondan sonra da bir yıllık bir geçiş süreci verdi. Biz Sayın Başkan'a Anayasa Mahkemesinin bu konularda daha hızlı çalışmasını beklediğimizi ifade ettik. Kendisi oldukça yapıcı bir şekilde Anayasa Mahkemesinin dikkatle ve özenle bir çalışmayı sürdürme gayretinde olduğunu ifade etti."

Kaynak: AA

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