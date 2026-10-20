CHP, Üsküdar başkan vekilliği seçimine katılmama kararı aldı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Üsküdar'da yapılacak başkan vekilliği seçimine katılmama kararı almış bulunuyoruz. Sayın Yaşar Tüzün'ün Üsküdar seçimi üzerinden bizi hedef alan sözlerini büyük bir şaşkınlıkla dinledim" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçime katılmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Üsküdar'da yapılacak başkan vekilliği seçimine katılmama kararı almış bulunuyoruz. Sayın Yaşar Tüzün'ün Üsküdar seçimi üzerinden bizi hedef alan sözlerini büyük bir şaşkınlıkla dinledim. Bu zehirli dil, birlik ve dayanışma zeminini zedelemektedir. Sayın Tüzün'ün bize yönelttiği eleştirilerdeki hassasiyeti, kendilerinin belirlediği ve AKP'ye geçen meclis üyeleri söz konusu olduğunda da göstermesini beklerdik."