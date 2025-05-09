CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek: "Bu Düzenin Sonu Geliyor" - Son Dakika
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CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek: "Bu Düzenin Sonu Geliyor"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hukukun siyasi amaçlarla kullanıldığını belirtti. Bedirhanoğlu, yarın yapılacak mitingde Van halkının haksızlıklara karşı tepkisini göstereceğini vurguladı.

09.05.2025 13:23  Güncelleme: 14:36
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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(VAN) - CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, CHP'nin yarın Van'da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde yaptığı açıklamada, "Sayın İmamoğlu'na yapılan artık zulümdür. Dün de Twitter hesabı kapatıldı. Biz toplumsal olarak yani Van'la İstanbul, Van'la İzmir, Hakkari ile Diyarbakır birleştiği zaman bu düzen devam etmeyecek" ifadesini kullandı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın saat 12'de Kent Meydanı'nda yapılacak. CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de hukukun artık siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanıldığını belirten Bedirhanoğlu, "Maalesef birilerinin elinde sopa olarak kullanılıyor. Sayın İmamoğlu'nun dosyası, ben de hukukçuyum, bomboş bir dosya. Gizlilik kararı olan bir dosya, tutuklama kararı verilmeden tüm yandaş medyaya dağıtılıyor. Burada bile bir algı çalışması olduğu çok nettir. Van halkı da bu haksızlığa, hukuksuzluğa, kayyum gaspına, Selahattin Demirtaş'a da aynı şekilde yapılan hukuksuzluklara karşı gereken tüm tepkiyi gösterecektir. Bu anlamda da biz Van il örgütü olarak tüm çalışmalarımızı bitirdik" ifadelerini kullandı.

Suçun feriliği ve masumiyet karinesinin söz konusu olduğuna vurgu yapan Bedirhanoğlu, insanların yargılama bitmeden suçlu ilan edildiğini söyledi. Bedirhanoğlu, hep "hak, hukuk adalet" dediklerini söyleyerek, "Artık mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye'de ta muhtariyet geleneğinden beri bir bir demokrasi kültürü vardır. Türk halkı bunu aşacaktır, Kürt demokratlarla, Müslüman demokratlarla. Bu artık insanların vicdanını yaralamak yaralamaktadır. Bu vicdanın aşılması için de Van halkı masumdan yana, haksızdan yana her türlü tavrını koyacak ve bu meydan dolacaktır" diye konuştu.

"Bu düzenin sonu geliyor artık"

Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın İmamoğlu'na yapılan artık zulümdür. Dün de Twitter hesabı kapatıldı. Biz toplumsal olarak yani Van'la İstanbul, Van'la İzmir, Hakkari ile Diyarbakır birleştiği zaman bu düzen devam etmeyecek. Bu düzenin sonu geliyor artık. Bu düzen de Türkiye'yi kaldırmıyor. Ekonomik olarak da vatandaşlar yaşıyor bunun sonucunu. Dünyanın her tarafına hukuk olmadan para gelmez. Parayla hukuk ilintili bir kavramdır. Yani hukuksal güvencenin sağlanması lazım.

Biz yargılamalara karşı değiliz. Ekrem İmamoğlu'nun yeri bellidir, adresi bellidir. Bir belediye başkanının, Türkiye'deki en büyük metropol kentinin belediye başkanının tutuklanması hukuka bir garabettir aynı zamanda. Sayın Ahmet Özer de hemşehrimizdir, Esenyurt Belediye Başkanı. Tutuklanması da aynı garabetin sonuçlarıdır. Ama biz beraber bu kentle, bu halkla beraber karar vereceğiz ve bu düzene son vereceğiz.

Ben çok iddialı konuşan bir adam değilim siyasal anlamda ama Van halkı kesinlikle Ekrem Bey'e de, Ahmet Hoca'ya da haksızlığa, hukuksuzluğa hep beraber tepki verecek ve bu meydan dolacaktır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek: 'Bu Düzenin Sonu Geliyor' - Son Dakika

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