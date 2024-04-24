CHP ve MHP\'liler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tartışması

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TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi'nin kamu kurumlarındaki israfın araştırılması önerisinin görüşmeleri sırasında CHP ve MHP'liler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tartışma yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Biz engel olmasaydık eğer 500 milyon parayı Manisa Belediyesi'nin bütçesinden 150 milyon parayı da Manisa Belediyesi'ne bağlı MASKİ'nin bütçesinden ödemeye kalkışacaktınız" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Akdoğan'ın söylediklerinin "çarpıtma" olduğunu savunarak "Yapılması gereken harcamalar yapılır. Bunda bir yanlışlık görürseniz de hukuk yolu açıktır" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Saadet Partisi'nin kamu kurumlarındaki israfın hangi boyutlara ulaştığının tespit edilmesi için verdiği araştırma önergesinin gündemin önüne alınmasına ilişkin grup önerisinin görüşmeleri sırasında belediyelerin borçları gündeme geldi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yerel seçimlerin ardından AKP ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerdeki borçlara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"2 MİLYON LİRAYA SÜTLÜ TATLI, 2 MİLYON LİRAYA SU BÖREĞİ"

"Üsküdar Belediyesi 2 milyon TL sütlü tatlı almış. 19 Mart'ta ihalede de 2 milyon liraya su böreği almışsınız. 31 Mart'ta yerel seçimler bitmiş 5 milyon TL'lik porselen kupa ihalesi yapmışsınız. Tuzla Belediyeniz 2 Nisan'da 62 milyon liralık bir ihale yapmış. Denizli Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu 45 arabayı Denizli meydanına dizdi. Ne oldu da bize bol gelen size dar geldi anlamıyorum. Tam onu anlamıştık Yunus Emre Belediyemiz, büyükşehir belediyesi olmamasına rağmen 48 arabayı meydana dizdi, 'Bunlar bizi fazla geldi' dedi. Yenişafak, Türkiye ve Sabah gazetesinin yılda 426 milyon lira aldığı Kastamonu Belediyesi'nde bu iş kesildi. Cizre Belediyesi'nin devrini bir saat geciktirdiniz, bir saat içinde 30 milyon parayı belediyenin kasasından çıkarttınız. Manisa Belediyesi'nde biz engel olmasaydık eğer 500 milyon parayı belediyenin bütçesinden 150 milyon parayı da Manisa Belediyesi'ne bağlı MASKİ'nin bütçesinden ödemeye kalkışacaktınız" dedi.

AKÇAY: "YANLIŞLIK GÖRÜRSENİZ HUKUKİ YOL AÇIKTIR"

Sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Akdoğan'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin sözlerinin "çarpıtma" olduğunu savunarak "Bir dönemde yapılan harcamaların daha sonra kazanan belediye başkanları tarafından yerine getirilmesi gerekir. Manisa'da şu oldu maalesef. Daha seçim gecesi, seçim sonuçlanmadan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin muhasebe yetkilileri aranıp hakaret, tehdit edildi, küfredildi. Harcamalara imza atılmaması konusunda tahkir edildi. Memurlar baskı altına alındılar. Yapılması gereken harcamalar yapılır. Bunda bir yanlışlık görürseniz de hukuk yolu açıktır" ifadelerini kullandı.

AKDOĞAN: "ÖDENMESİ GEREKEN BİR ŞEYSE ÖDERİZ"

Akdoğan ise "Küfür de şiddet de tehdit de yok. Ama Belediye Başkanımız gitti, Manise Belediyesi'nin önünden şu çağrıyı yaptı: Siz bu ödemeyi yapamazsınız. Seçimi 31 Mart'ta seçimi kaybetmiş, 1 Nisan'da apar topar 650 milyon lira ödeme yapmış, kaçıyor mu? Biz göreve geliyoruz ödenmesi gereken bir şeyse öderiz. Ödenmemesi gereken bir şeyse ödemeyiz. 650 milyon lira, 1 katrilyona yakın para... Seçimi kazanan belli, kaybeden belli. Neyi beklemiyorlar, bekleyecekler, gelen ödeyecek. Yangından mal kaçırır gibi halkın parasını sağa sola savurmak yok" yanıtını verdi.