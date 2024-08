CHP\'ye katılan bağımsız milletvekili SODEMBEK toplantısında rozetini taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını yaptı. İYİ Parti 'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, CHP'ye katıldı. Özel, toplantıda Bilici'ye rozetini taktı.

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinasyonunda parti genel merkezinde toplandı. Türkiye genelinde 14'ü büyükşehir ve 6'sı ilçe belediye başkanının oluşturduğu 20 kişilik konseye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer büyükşehir, ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Özel, İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye katıldığını açıkladı. İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Bahadır Erdem de toplantıya katıldı.

Özel, "CHP ailesine yeni bir katılım var. Biz bu katılımı 1 Ekim'e kadar bekleyemedik. Çünkü eğitimiyle çalışkanlığıyla bize çok katkısı, seçim bölgesi Adana'da yapacağı çok faaliyet olduğu için şu anda bağımsız milletvekili olan Bilal Bilici CHP'ye katılıyor. Tam da kelimenin oturduğu yerde baba ocağına dönüyor tekrar" dedi.

"Ayağımın kırıldığına inanmayan arkadaşlar var"

Özel, Bilici'ye CHP rozeti taktığı sırada "Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda" diye espri yaptı.

Bilici: "Değişim iradesi önemli bir sonuç getirdi"

Bilici, yaptığı konuşmada "Seçildiğim Mayıs 2023 tarihinden itibaren Adana'nın ve 15 ilçesinin hem Meclis'te hem de sahada sesi oldum. Bugünden sonra da bu çalışmalarım CHP çatısı altında olacaktır. Bildiğiniz üzere Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel beyefendinin ortaya koyduğu değişim iradesi önemli bir sonuç getirdi. Bu çerçevede ben de kendilerinin bu davetine olumlu cevap verip CHP çatısı altısında siyaset yapmayı kabul ettim ve bu vesileyle kendilerine şükranlarımız sunuyorum" dedi.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Şüphesiz 31 Mart tarihinde CHP'ye milletimiz önemli sorumluluk verdi. Geçen sene genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verdi. Ardından kendisine verilen sözlerin hiçbirisinin tutulmadığı,yoksulluğa, hayat pahalılığına, işsizliğe çarenin üretilmediği, aksine sandıkta verilen sözlerle birlikte seçmenin bekletilerinin de o tarihte unutulduğu 31 Mart tarihinde geneldeki iktidara karşı yerelden çok güçlü denge kurdu. Türkiye'de nüfusun yüzde 64'üne ekonominin yüzde 78'ine yurt dışından gelen turistin yüzde 90 yakınına CHP belediyelerin yönettiği iller ilçeler ağırlıyor. CHP bu zor şartlar altında kırgın, küskün vatandaşlarımızın elbette bütün sorunlarını çözemiyor. Seçildiği günden beri dürüstçe çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle birlike CHP üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi.

"Eşgüdümün sağlanabilmesi gerekiyor"

Burada eşgüdüm çok önemli... Doğru şeylerin her yerde birden yapılması, bir takım tecrübelerin hızla paylaşılması ve bu konuda eşgüdümün sağlanabilmesi için kadrolara yönelik gerekli eğitimlerin ve denetimlerin bir arada yürümesi gerekiyor. Denetim kendi iç denetimimiz kadar dışarıda CHP'li belediyeleri çalıştırmak istemeyen kötücül akıl. Onun ekonomik imkanlarını kısıtlamak isteyen bir ekonomik kötücül akıl. Biz CHP olarak belediyelerimizin her türlü denetime sonuna kadar açık olduğunu, özellikle geçtiğimiz son 5 yıllık dönemde yüzlerce müfettişin yapmış olduğu on binlerce denetimden nasıl alnımızın akıyla çıktığımızı milletimiz biliyor. Bu oluşturduğumuz eşgüdümlü konseyin amaçlarından bir tanesi de hem belediyelerimizi rutin denetimlere hazır tutmak hem kötü niyetli bir takım saldırgan durumlara karşı hukuki destek sağlamak hem de kendi iç denetimimizi gerçekleştirme gibi bir çabamız var. Bunların hepsi için sahada 412 belediyemiz var. Bu belediye başkanlarımızı her zaman bir araya getirmek mümkün olmadığı için hem SODEM ve SODEM-SEN yapılarımızın başkanları hem bütün büyükşehir belediye başkanlarımız hem belediye birliklerimizin başkanlarıyla oluşturduğumuz bu konsey hem bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra yapacaklarımızı birlikte çalışma potansiyelimizin nasıl arttırılacağını bir de memleketin çok gözünün önünde olduğu halde genel iktidarın çözüm üretmekte eksik kaldığı konularda nasıl inisiyatif alabileceğimizi tartışmış olduğumuz bir toplantıda olacağız."

Devam edecek...