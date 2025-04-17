Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Geniş Video İzle

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin bugün partiye kayyum atanacağı iddiasını ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımlarının ardından dün akşam saatlerinde Borsa İstanbul'un vadeli pazarında sert çöküş yaşanmıştı.

17.04.2025 11:25  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"CHP'ye kayyum atanacak" sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı için bugünse gözaltı kararı verildi.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buraya kayıt yaptırıp okumaya başladıysa da, ikinci sınıftayken okulundan ayrıldı.

Bir dönem Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştır. Köşe yazarlığından önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

Kütahyalı şu an Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile evliliğinden 2 kızı vardır.

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Rasim Ozan Kütahyalı, Borsa İstanbul, İstanbul, Kayyum, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • MeMento Mori:
    Rasim Ozan Kütahyalıya da kayyum atansın akli dengesi yerinde değil ... 244 9 Yanıtla
  • 1616:
    insallah uzun süre içeri atarlar belki biraz yalanlarından kurtuluruz. 201 9 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Şunu adam yerine koydunuz yaaa. Hapise değil ahıra atsanız yeri var... 188 8 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bu adamı ekrandan uzak tutsunlar, içip,içip sürekli yayına çıkıyor,alkolik sonrada ne konuştuğunu ve ne dediğini bilmiyor, 155 7 Yanıtla
  • Ates null:
    Beter olsun.Umarım sağlam bir ceza alır. 128 6 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ohhhhhhh mis gibi kıme yalakalık 94 6 Yanıtla
  • 232379:
    Atın içeri bu sahtekarı bir numaralı fetöcü herkese iftira atıyor 92 4 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Bugün gözaltına alırlar. Sonra ifadesi alınıp serbest bırakılır. Daha sonra Avrupa'da bir ülkeye büyükelçi olarak atanır. Ayakkabı kutusundan çıkan bakara makaracı en güzel örneklerinden biri. 77 16 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bakalım gençlerden daha mı kısa sürede içeride kalacak. 62 5 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    hayret 55 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İfadesi alınabilir ama Tutuklanması uygunsuz olur 6 44 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    Şarlatan 36 2 Yanıtla
  • Yunus:
    tam bi süzme o.e 34 1 Yanıtla
  • Varol123.:
    Olur olmadık yerde bazen saçmalıyor futbol yorumunda olduğu gibi 33 1 Yanıtla
  • Arda1905:
    Yorım yapanların alayı fenevli 2 30 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hani basın özgürlüğü vardı madem cemevlerinde yatıp kalkıp burda hükümete cumhurbaşkanı na hakaret edenler var onları alın önce 3 26 Yanıtla
  • mert çelik:
    bide savcı sayan vardı 17 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bu adamın lafını ciddiye alanın aklından şüphe duyarım 16 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    troller hedef gosterdi ya. kendi adamlarini sanki bizdenmis gibi alip algi yapmaya calisiyorlar. gt kili haberler.com da hala yorumlari sansurleme derdinde 13 2 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Operasyon cocuuuu 13 1 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Bu kadar gereksiz bir insanı neden konuştururlar ya da haber yaparlar anlamış değilim. Bunların haber yapılması bunun gibi gereksiz insanlara gereksiz yere prim veriyor. 11 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bu adam ekepe nin hayat bulmuş halidir 8 3 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Silkeleyecekler muhtemelen 7 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tek kaşlar dışarda fink atıyor Yasin Kütahyalı karakolda işe bak 1 7 Yanıtla
  • mtbmxgfpj4:
    rasim in hiç suçu yok bu kişiyi halkın karşısına gazeteci olarak dikeni içeri tıkayın 5 2 Yanıtla
  • 367236:
    beni merak ettiğim acaba herkese yapıldığı gibi sabah 5'te 100 tane polisle mi alındı yoksa kendi mi karakola gitti şu anda bir de gözaltında mı tutuklama kararı çıkacak mı bakalım ve görelim 5 1 Yanıtla
  • ismail:
    tıkayın içeri paslı dört parmaklıkların ardina 4 0 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    hele şükür... 3 0 Yanıtla
  • m.yener arıkan:
    Borsa zararininda bu zararlidan tahsil edilmesi lazim 3 0 Yanıtla
  • 32321216034i:
    Takdire şayan bir karar birdaha salmayın 3 0 Yanıtla
  • bjk1968:
    sarhoş bu ya bunun lafina neden itibar ederler saskinim 2 0 Yanıtla
  • Osman Ak:
    O kadar genç bir hiç yüzünden ailelerinde bayramda ayrı kalmıştı borsayı bile etkili olan bu paylaşımından içeri alınmazsa taraflı yargının ispatı bir kez daha tescil edilmiş olur 1 1 Yanıtla
  • null:
    çok içmişim hatırlamıyorum der 1 0 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    rahmetsizi nasıl tanırdınız.....Gömün gitsin karekter yoksununu 1 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    gözaltı yani karakola git bir çay iç sonra eve dönersin 1 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Göz altı nedir tutuklayın gitsin bunu okadar mahsum insanı tutkluyorsunuz bunu neden tutuklamıyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    gerizekeriya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:26 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:29:11. #7.12#
SON DAKİKA: Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement