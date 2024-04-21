CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yeni vizyon projelerini konuştu

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CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Çok fazla geçmişle hesaplaşan, onun yanlışları üzerinde günlerce konuşan değil, o yanlışları data olarak tutacağız ama yeni dönemde toplumun beklentilerine hızlı cevap verebilmek açısından yeni vizyon projelerini nasıl ortaya çıkarabileceğimizi konuşacağız." dedi.

Zeybek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayda, çözümlere odaklanacak yeni bir yerel yönetim anlayışının oluşması üzerine konuştuklarını belirten Zeybek, şunları söyledi:

"Nedeni değil nasılı sorgulayacağız. Çok fazla geçmişle hesaplaşan, onun yanlışları üzerinde günlerce konuşan değil, o yanlışları data olarak tutacağız ama yeni dönemde toplumun beklentilerine hızlı cevap verebilmek açısından yeni vizyon projelerini nasıl ortaya çıkarabileceğimizi konuşacağız."

Çalıştayda belediye başkanlarının en çok hukuki destek konusunu gündeme getirdiğini dile getiren Zeybek, "Belediyeler üzerinde iktidarın hukuk, mahkemeler, İçişleri Bakanlığı genelgeleri üzerinden ya da görevden el çektirme biçiminde geçmiş döneme ilişkin oluşan algının, belediye başkanlarımız üzerinde en önemli konu başlıklarımızdan biri olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Zeybek, belediye başkanlarının eşitlik ve tarafsızlığın ön plana çıkarılması noktasında dil birliğine ulaştığını ve hizmet ağlarının buna yönelik gerçekleştirileceğini söyledi.

"Tasarruf, yerel yönetimlerin kaynaklarını kısarak sağlanamaz"

Çalıştayda üzerinde durdukları bir diğer konunun ise belediye başkanı, milletvekili ve örgütlerinin yetkilerini net şekilde ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Zeybek, "Bu konularla ilgili kafa karışıklığının oluşmasına Genel Merkez olarak müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Zeybek, belediye başkanlarının farklı alanlarda uzmanlarla buluştuğu periyodik ve tematik toplantılar düzenleyeceklerini bildirdi.

Son dönemde yaşanan mali zorlukların farkında olduklarını dile getiren Zeybek, "Devlet, tasarrufu yerel yönetimlerin kaynaklarını kısarak, onların alması gereken İller Bankası ya da Hazine payları üzerinde yeni düzenlemeler yaparak sağlayamaz." ifadelerini kullandı.