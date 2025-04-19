CHP Yozgat Mitingi İle İktidara Eleştiride Bulundu

(YOZGAT) - CHP'nin Yozgat'ta bugün yapacağı miting öncesinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Yozgat çok uzun zaman merkez sağa ve iktidar partisine oy vermiş bir kent. O dönemde de ağırlıklı olarak iktidar partisine oy verdi. Ama o dönemde de halkın mutsuzluğunu, huzursuzluğunu ve iktidardan beklediği karşılığı bulamadığını görmüştüm. Yozgat'ta yurttaşlarımız, çiftçilerimiz, esnafımız, işçilerimiz iktidara verdikleri desteğin karşılığını bulamadılar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün yapılacak olan Yozgat mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. "Yozgat'ta yapacağımız miting, Yozgatlıların iktidara olan isyanıyla başlamış olan bir miting. Yozgatlıların bizi çağırmasıyla olan bir miting" diyen Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Ben 28 Mayıs seçimlerinde CHP adına milletvekili olarak Yozgat'ta görevliydim. Yozgat'ın tüm ilçelerini gezdim. Yozgat çok uzun zaman merkez sağa ve iktidar partisine oy vermiş bir kent. O dönemde de ağırlıklı olarak iktidar partisine oy verdi. Ama o dönemde de halkın mutsuzluğunu, huzursuzluğunu ve iktidardan beklediği karşılığı bulamadığını görmüştüm. Yozgat'ta yurttaşlarımız, çiftçilerimiz, esnafımız, işçilerimiz iktidara verdikleri desteğin karşılığını bulamadılar. Türkiye'de maalesef çiftçilerimiz korkunç bir yoksulluk ve desteksizlikle karşı karşıyalar. Partimiz tarafından defalarca dile getirilmesine rağmen çiftçilere desteği göz ardı etti. Çiftçiler gıda üretimi anlamında dar boğaz ile karşı karşıyalar. Bugün de genel başkanımız buraya gelecek. Traktörleriyle gelen çiftçilerle beraber olacak. Çiftçilerin sorunları, kentlilerin sorunlarıdır. Eğer bir ülkede tarımsal üretim durmuşsa, hayvancılık durmuşsa, geniş kitlelerimizi beslemekte de zorlanırız. Bu iktidar yurt dışından sürekli tarım malzemeleri ithal etmekle övünür hale geldi. Türkiye'nin kendine yetecek kaynakları var. Yeter ki çiftçiye destek verilsin. Biz CHP olarak her platformda çiftçilere destek vermeye devam edeceğiz."