CHP, Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı\'na Hazırlanıyor

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HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37,7 oy alarak birinci parti olan CHP, 28 Haziran-1 Temmuz arasında İstanbul'da düzenlenecek "Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı"na hazırlanıyor. Genel seçimlerde belirleyici olan yurt dışı seçmenlerin örgütlenme seferberliği çalışmasının ilk adımı olan çalıştaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 37,7'sini alarak 47 yıl sonra birinci parti olarak çıkan CHP olası erken seçim için krtik önemde bir toplantıyı bu hafta düzenliyor. CHP, genel seçimlerde belirleyici olan yurt dışı seçmen oylarıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında yurt içindeki örgütlenme seferberliğinin benzerini hedefliyor. CHP, yurt dışı örgütlenme seferberliğini İstanbul'da düzenleyeceği çalıştayla başlatacak. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan dört günlük "Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı", yurt dışı birlik ve temsilcilikleriyle akademisyenleri bir araya getiterek yurt dışındaki Türklerin yaşadığı sorunları ele alacak. CHP Lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu, programın ikinci gününde çalıştay katılımcılarıyla bir araya gelecek.

Çalıştayın ilk günü programın tanıtımı, atölyelerin oluşturulması ve katılımcıların tanışmasıyla geçecek. İkinci günde çalıştayın koordinasyonunu üstlenen Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm açış konuşması yapacak. Açış konuşmasının ardından Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu katılımcılara hitap edecek.

Ovalıoğlu'nun konuşmasının ardından program, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in konuşmalarıyle devam edecek. Ardından saat 11.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştay katılımcılarına hitap edecek. Konuşmasının ardından Özel'in görevde olan birlik başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yapması bekleniyor.

Çalıştayın kalan günlerinde, partinin ilgili birimlerinin yetkili kişileri ve akademisyenlerin konuşmları, atölye çalışmaları, örgütlenme önerilerinin paylaşılması, birliklerin sunumları ve birlik başkanlarının konuşmaları, örgütlenme modellerinin incelenmesiyle devam edecek. Çalıştay 29 Haziran'da, sonuç bildirgesinin hazırlanmasıyla kapanacak.