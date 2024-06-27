CHP, Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP, Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na Hazırlanıyor

CHP, Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı\'na Hazırlanıyor

31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olan CHP, yurt dışı seçmenlerin örgütlenme seferberliği çalışmasının ilk adımı olan çalıştaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

27.06.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37,7 oy alarak birinci parti olan CHP, 28 Haziran-1 Temmuz arasında İstanbul'da düzenlenecek "Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı"na hazırlanıyor. Genel seçimlerde belirleyici olan yurt dışı seçmenlerin örgütlenme seferberliği çalışmasının ilk adımı olan çalıştaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 37,7'sini alarak 47 yıl sonra birinci parti olarak çıkan CHP olası erken seçim için krtik önemde bir toplantıyı bu hafta düzenliyor. CHP, genel seçimlerde belirleyici olan yurt dışı seçmen oylarıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında yurt içindeki örgütlenme seferberliğinin benzerini hedefliyor. CHP, yurt dışı örgütlenme seferberliğini İstanbul'da düzenleyeceği çalıştayla başlatacak. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan dört günlük "Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı", yurt dışı birlik ve temsilcilikleriyle akademisyenleri bir araya getiterek yurt dışındaki Türklerin yaşadığı sorunları ele alacak. CHP Lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu, programın ikinci gününde çalıştay katılımcılarıyla bir araya gelecek.

Çalıştayın ilk günü programın tanıtımı, atölyelerin oluşturulması ve katılımcıların tanışmasıyla geçecek. İkinci günde çalıştayın koordinasyonunu üstlenen Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm açış konuşması yapacak. Açış konuşmasının ardından Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu katılımcılara hitap edecek.

Ovalıoğlu'nun konuşmasının ardından program, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in konuşmalarıyle devam edecek. Ardından saat 11.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştay katılımcılarına hitap edecek. Konuşmasının ardından Özel'in görevde olan birlik başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yapması bekleniyor.

Çalıştayın kalan günlerinde, partinin ilgili birimlerinin yetkili kişileri ve akademisyenlerin konuşmları, atölye çalışmaları, örgütlenme önerilerinin paylaşılması, birliklerin sunumları ve birlik başkanlarının konuşmaları, örgütlenme modellerinin incelenmesiyle devam edecek. Çalıştay 29 Haziran'da, sonuç bildirgesinin hazırlanmasıyla kapanacak.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İstanbul, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement