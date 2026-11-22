Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere en çok kır çiçeği ve kasımpatı alındığını söyledi.

Antalya'da öğretmenlerine duydukları sevgi, saygı ve minneti küçük ama anlamlı bir hediyeyle göstermek isteyenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde çiçekçilere yöneldi. Öğretmenlerin emeklerini ve hayatlarına kattıkları değerleri çiçeklerle ifade etmek isteyenler, farklı renk ve türlerde hazırlanan buketleri tercih ediyor. Çiçekçilerin vitrinleri rengarenk buketlerle süslenirken, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlıklar da hız kazandı. Bu özel günde en çok kır çiçeği ve kasımpatı ilgi görürken, orkide ve farklı tasarımlardaki buketler de hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

'BİR ÇİÇEK, ANLATAMADIĞIMIZ DUYGULARI ANLATIR'

Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, öğretmenlerin hayatın her döneminde insanlara yol gösterdiğini ifade etti. Bakaç, "Bir ülkenin geleceğini şekillendiren, nesillere ışık tutan, bilgisiyle ve tecrübesiyle insanlara rehber olan öğretmenlerimizdir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek öğretmenlerimizin ne kadar değerli olduğunu ifade etmiştir. Bu özel günlerde öğretmenlerimizi unutmamalıyız. Hayatımıza dokunan, bize yol gösteren öğretmenlerimizdir. Onları her zaman hatırlamalıyız. Çiçek, birçok hediyeden farklıdır. Her insanın bütçesine göre çiçek bulunmaktadır. Çünkü bazen bir çiçek, anlatamadığımız duyguları bizim yerimize anlatır. Başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

BUKETLER 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek fiyatları ve tercih edilen türler hakkında da bilgi veren Bakaç, buketlerin 1000 liradan başladığını, orkidelerin ise 2 bin lira bandında satışa sunulduğunu kaydetti. Bu yıl özellikle soft tonlar ve bordo renklerin ön plana çıktığını belirten Bakaç, yılbaşı yaklaşırken söz konusu renklerin daha fazla tercih edildiğini söyledi.

YAPAY YERİNE CANLI ÇİÇEK TAVSİYESİ

Öğretmenler Günü'nde hediye tercihlerinde canlı çiçeklerin öne çıktığını dile getiren Bakaç, vatandaşların genellikle yapay çiçek yerine canlı çiçek satın aldığını belirtti. Canlı çiçeklerin taşıdığı anlam ve verdiği mutluluğa dikkati çeken Bakaç, "Genelde öğretmenlere canlı çiçek alıyorlar. Bizim de tavsiyemiz canlı çiçek almaları yönünde" diye konuştu.