Çiftçi 2024'te Zarar Etti - Son Dakika
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Çiftçi 2024'te Zarar Etti

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CHP'li Gürer, 2024'te tarlada kalan ürünlerin ve çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti.

03.11.2024 11:01
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(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarlada kalan karpuzlara dikkat çekerek, "2024 yılı çiftçi için kara bir yıl oldu. Ürettiği tüm ürünlerde neredeyse zarar etti. Kamu eliyle yapılan alımlarda da düşük fiyat verildiği için tüccar da fiyatı baskılayınca, çiftçi beklemediği bir yıl geçirdi. Çiftçimize 'dağı taşı ekin, biz sizin ürününüzü alacağız' diyen siyasi iktidar, ürünün tarlada kalmasını seyretti" ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılında çiftçilerin yaşadığı büyük mağduriyetleri ve tarlada kalan ürünlerin yarattığı sorunu yerinde inceledi. Tarlada kalan ürünler ve hasat edilemeyen karpuzlar üzerinden yaşanan kayıplara işaret eden Gürer, "Çiftçinin ürettiği ürünlerin bir kısmı tarlada kaldı. Büyük kentlerde vatandaşlar karpuza erişemezken, ekim ayının sonunu görmemize rağmen ürün tarlada kaldı ve artık çöp oldu. Üretici ürününü tarladan dahi toplayamadı çünkü işçilik parası, çiftçinin ürününün bedelini karşılamıyor" dedi.

"Plansızlıktan ve öngörü eksikliğinden kaynaklanıyor"

Yaşanan krizin temel nedenlerini "plansızlık" ve "öngörüsüzlük" olarak tanımlayan Gürer, "Çiftçimize 'dağı taşı ekin, biz sizin ürününüzü alacağız' diyen siyasi iktidar, ürünün tarlada kalmasını seyretti" diyerek iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

"Çiftçi borç içinde, borçlarını ödemekte zorlanıyor"

Çiftçilerin borç yükü altında zorlandığını vurgulayan Gürer, "Çiftçiler borçlu, borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Önümüzdeki yıl ürün desenini değiştirecekler, bu sefer de farklı ürünlerde üretim düşecek. Öyle olunca da fiyatlar artacak" diye konuştu. Gürer, bu durumun en büyük mağdurunun çiftçiler ve tüketiciler olduğunu belirterek, "Süreci doğru yönetemeyen siyasi iktidar yüzünden üreten de kaybediyor, tüketen de pahalı ürün alarak kaybediyor. Bunun yansıması da tarlada ürünün çöp olmasıyla sonuçlanıyor" diye konuştu.

"Banka borçları katlandı,icra takipleri patladı"

Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

"Üretici büyük bir mağduriyet yaşadı. Banka borçları katladı, icra takipleri de patladı. 2024 yılında domates, karpuz, kavun, patlıcan, patates, soğan, biber gibi ürünler üreticide değer bulamazken market, çarşı pazarda da ürün fiyatlarının hızlı yükselişi devam ediyor. Yerel ürünlerin hasat döneminin bitmesiyle raf fiyatları artmaya başladı. Büyük kent marketlerinde salatalık, domates, biber gibi ürünlerin kilosu 100 liraya dayandı. İşlenmiş ve dondurulmuş korunabilir stoklama ve planlama olmadığı içinde ürün tarlada çürütülüp tüketici pahalı ürüne mecbur bırakılmaktadır."

Kaynak: ANKA

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