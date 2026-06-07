Çiftçi\'den Basın Mensuplarına Destek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet, jandarma, AFAD ve diğer personelin basın mensuplarıyla doğru iletişim kurmasını son derece önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği yönetimini makamında kabul etti.

Burada konuşan Çiftçi, haber kameramanları ve habercilerin sahada karşılaştıkları sorunları yakından bildiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet, jandarma, AFAD ve diğer personelin basın mensuplarıyla doğru iletişim kurmasını son derece önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle afet ve olağanüstü durumlarda habercilik faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Çiftçi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için haber kameramanları ve habercilerin vazgeçilmez bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, basın trafik kartlarının sahada sorunsuz şekilde kullanılabilmesi için çalışma yapacaklarını bildirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın ise basın kartlarının kimlik olarak kullanılmasına yönelik talimatı dolayısıyla Çiftçi'ye teşekkür ederek, basın trafik kartları için de benzer bir düzenleme beklediklerini ifade etti.

Kabulün ardından Türkiye Haber Kameramanları Derneği heyetiyle hatıra fotoğrafı çektiren Çiftçi'ye hediye takdim edildi.