Çiftçiler Girdi Maliyetlerinin Artması Nedeniyle Mağdur

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde çiftçileri, ekim yaptıkları tarlalarında ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Gürer'e yaşadıkları sorunları anlatan çiftçiler, girdi maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Deposu 3 bin 500 liraya dolan traktörün tek lastiği bile 20 bin lirayı geçti. Çiftçilik yapmak çok zorlaştı. Yapacak başka bir işimiz olsa, bu sıkıntıları çekmeyiz" dedi.
CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde, tarlasına ektiği arpaya gübre atan çiftçi Ahmet Akyüz ile görüştü. Gürer'e yaşadıkları sorunları anlatan Akyüz, babadan kalma bildikleri çiftçiliği sürdürdüklerini ifade etti.
"ARADAKİ FARK NEREYE GİDİYOR ANLAMIYORUZ"
Kiraladıkları tarlada yazlık arpa ekimi yaptıklarını anlatan Akyüz, tohumunu 15 liradan aldıkları arpayı 6 liradan sattıklarını belirterek, "Aradaki fark nereye gidiyor onu anlamıyoruz; 6 lira nere, 15 lira nere? Tohum olunca ne değişiyor da fiyat iki katından daha fazla oluyor? Buğdayın tohumunu ise 16 liradan alıyoruz, ürettiğimiz buğdayı 7 buçuk liradan satıyoruz" dedi.
Gübreyi güz döneminde 13 bin 500 liraya aldıklarını belirten Akyüz, bugünlerde 15 bir liraya çıkan gübrenin fiyatının bu sezonda 20 bin liraya kadar yükseleceğinden endişe ettiklerini söyledi.
"BU ŞARTLARDA ÇİFTÇİLİK YAPMAK ÇOK ZORLAŞTI"
Gübre, mazot, ilaç, tarla kirası, biçerdöver parası gibi girdi maliyetlerinin sürekli arttığına dikkat çeken Akyüz, "Bu şartlarda çiftçilik yapmak çok zorlaştı. Pandemiden sonra ve yüksek enflasyon nedeniyle tarlaların kira ücretleri de sürekli artıyor. Traktör lastiği bile 20 bin lira oldu. Traktörün akaryakıt deposu da 3 bin 500 liraya ancak doluyor. Girdi maliyetleri arttıkça sıkıntılarımız da artıyor" diye konuştu.
Gürer ise AKP iktidarları döneminde tarım sektörünün yaşadığı sorunların her geçen yıl katlanarak arttığını belirtti. Ülkede çiftçi refahının kalmadığını, üreticileri sadece günü kurtarmak için üretim yapmaya çalıştığını aktaran Gürer, girdi maliyetlerindeki artışın önlenememesi durumunda, üretimden vazgeçen çiftçi sayısının da artacağını ve böylece gıdaya erişimde yaşanan sorunların da bugünkünden daha fazla olacağının öngörüldüğünü kaydetti.
"HER ŞEY ÜRETİCİNİN VE TÜKETİCİNİN ALEYHİNE GELİŞİYOR"
Gürer, mazotun litresinin 45 liraya dayandığı bir süreçte üreticinin ürününü değerinde satamaz duruma geldiğine de işaret ederek, "Her şey üreticinin ve tüketicinin aleyhine gelişiyor" dedi.
Kiraladığı tarlayı ekip biçene değil de tarla sahibine destekleme ödemelerinin yapılmasının üreticiler arasında sorun olmaya devam ettiğine dikkat çeken Gürer, bu sorunun da bir ön önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
Gürer daha sonra belde pazarına da giderek vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi.
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