Çiftçiye Kayıkla Ziyaret

25.02.2026 14:23
Adana'da bir çiftçi, su baskınına uğrayan bahçesine kayıkla ulaşıp hasar tespit etti.

ADANA'da bir çiftçi, sular altında kalan bahçesi ve serasına kayıkla ulaşıp, incelemelerde bulundu.

Kentte son haftalarda etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı. Tahliye nedeniyle Çukurova'da binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Narenciye bahçesi ve serası sular altında kalan bir çiftçi de motorlu kayıkla ulaştığı bahçesinde hasar tespiti yaptı. Zararının büyük olduğunu söyleyen çiftçi, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
