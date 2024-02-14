Çiftlik Bank Davası: \'Tosuncuk\' Lakaplı Sanık Tahliye Edildi

Çiftlik Bank ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Uruguay'dan getirilen ve Aydın'ın 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim Kaya tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan Mehmet Aydın, "Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak" dedi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Aydın ve Nisan ayında Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada avukatlar hazır bulundu.
"BİZ SUÇLU OLSAK BİLE ÖDEMELER YAPILACAK"
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete herhangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
"CEZAMI ÇEKTİM"
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kara kutusu olarak gösterilen Osman Naim Kaya ise, "Ben Uruguay da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Cezamı çektim. Benim Türkiye'de açılan davadan dolayı yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığından alınabilir. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.
KARA KUTU TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti sanık Osman Naim Kaya hakkında suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve delilleri karartma şüphesi bulunmamasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
İDDİANAME
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.
Son Dakika › Güncel › Çiftlik Bank Davası: 'Tosuncuk' Lakaplı Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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