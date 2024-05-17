Çiğli Belediyesi Gençlik Kupası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Gençlik Kupası Futbol Turnuvası Başladı

Çiğli Belediyesi Gençlik Kupası Futbol Turnuvası Başladı

Çiğli Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Kupası Futbol Turnuvası başladı. Turnuvaya 9 takım katıldı ve karşılaşmalar büyük ilgi gördü. Ayrıca, sporcu sağlığı konusunda bir seminer düzenlenecek.

17.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırladığı kutlamalar, 'Gençlik Kupası Futbol Turnuvası' ile başladı.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çiğli Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen turnuvaya, Çiğli Belediye spor, Altıngenç Spor, Esentepe Spor, Harmandalı Spor, Evka 2 Spor, Evka 5 Spor, Egekent Gençlik Spor, Güzeltepe Spor ve Maltepe Spor U-15 futbol takımları katıldı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar, çekişmeli ve keyifli anlara sahne oldu.

Turnuva, bugün yapılacak kapanış maçları ile sona erecek. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız takdim edecek.

SPORCU SAĞLIĞI KONUŞULACAK

Kutlamada, bugün Sporcu Beslenmesi Uzman Diyetisyen Özdegül Baştürk ile Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Sinan Seyhan'ın konuşmacı olarak yer alacağı "Sporcu Beslenmesi ve Spor Sakatlanmaları Sonrası Antrenmana Dönüş" konulu seminer düzenlenecek. Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek seminer, saat 16.00'da başlayacak.

"GENÇLERİMİZİN SPORLA BAĞINI KUVVETLENDİRECEĞİZ"

Ev sahipliği yaptıkları Gençlik Kupası Futbol Turnuvası ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelemizi başlatmasının 105. yılı için dolu dolu bir program hazırladık. Kutlamalara, Ata'mızın 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlerimizle başladık. İlçemizdeki amatör spor kulüplerinin katılım gösterdiği Futbol Turnuvasında, Çiğli'mizin öz değerlerini keyifle izledik. Genç nesilleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporla olan bağını kuvvetlendirmek için amatör spor kulüplerimize ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve turnuvaya katılan sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Gençlik Kupası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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