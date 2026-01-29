Çiğli Belediyesi'nden Çocuklara Unutulmaz Tatil Hediyesi - Son Dakika
Çiğli Belediyesi'nden Çocuklara Unutulmaz Tatil Hediyesi

29.01.2026 10:38  Güncelleme: 11:37
Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlediği Doğal Yaşam Parkı gezisi ile eğlenceli ve öğretici anlar sundu. Minikler, parkta farklı hayvanlarla tanışırken, aileler de keyifli bir gün geçirdi.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları ve ailelerini unutmadı. Kadınlar ve Çocuklar için özel olarak düzenlenen Doğal Yaşam Parkı Gezisi, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Çocuklar, İzmir'in en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan parkta birbirinden farklı hayvan türlerini yakından görme fırsatı yakaladı. Çiğli Belediyesi'nin sağladığı servislerle güvenli ve konforlu bir şekilde parka ulaşan minikler, doğanın güzelliklerini keşfederken hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Aileler ise çocuklarının mutluluğunu paylaşarak keyif dolu bir gün geçirdi.

Gezi boyunca çocukların yüzlerindeki gülümseme görülmeye değerdi. Çiğli Belediyesi, özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik projeleriyle dikkati çekiyor. Yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen gezi, hem sosyal dayanışmayı güçlendirdi hem de çocuklara unutulmaz bir tatil anısı kazandırdı.

Başkan Yıldız: "Doğru yolda olduğumuzu çocuklarımızın gözlerindeki heyecan gösteriyor"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşayan miniklerin yarıyıl tatilini doya doya geçirmelerini istediklerinin altını çizdi. Yıldız, "Çocuklarımızın ve kadınların mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Yarıyıl tatilinde onların yanında olmak, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak bizim görevimiz. Doğal Yaşam Parkı gezimizde çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çiğli'de sosyal belediyeciliği güçlendirmeye ve ailelerimizin yaşamına dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

