Çiğli Belediyesi'nden Trafik Sorunlarına Çözüm

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde yaya ve araç trafiğini rahatlatacak üst yapı düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Balatçık Mahallesi'nde başlatılan zemin yenileme ve yol genişletme çalışmaları, yol üstünde bulunan metruk binanın yıkımı ile başladı.

Balatçık Mahallesi 8901 Sokak'ta yürütülen proje kapsamında, ilk olarak yola terki yapılmış metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle zemin yenileme ve yol genişletme çalışmaları başlayacak. Böylece mahallede yıllardır kronikleşmiş bir sorun daha çözülerek, güvenilir ve kullanışlı bir proje hayata geçirilmiş olacak.

Başkan Yıldız: "Kronikleşmiş sorunları tek tek çözeceğiz"

Mahalledeki yıkım ve yol yapım çalışmalarını yerinde takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çiğlili hemşehrilerimizin günlük yaşantılarını olumsuz etkileyen kronikleşmiş sorunları tek tek ele alıyoruz. Bu sorunları; kalıcı, kullanışlı ve modern yöntemlerle çözüme kavuşturmak için proje hazırlayıp harekete geçiyoruz. Son olarak, Balatçık Mahallesi 8901 Sokak'ta başlattığımız yol genişletme çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Yol kenarındaki metruk binanın yıkımı, hem estetik hem de güvenlik açısından büyük bir önem taşımaktaydı. Mahallemizin ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirmek için önemli bir adım attık. Yol genişletme projemizin ilk etabında, özellikle trafik yoğunluğunun azaltılması ve yayaların güvenliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve Çiğli'mizin tamamını çok daha yaşanabilir kılmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.