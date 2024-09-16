Çiğli Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlığı

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 2025-2028 yıllarını kapsayacak Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Çalıştaya katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Hayatın her alanında eşitliğin sağlandığı Çiğli için çalışacağız" dedi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce 'Kadın Dostu Kent Vizyonu' ile Akvaryum Kafe Restoran'da düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayında, kadınların sosyo-ekonomik durumu, iş, eğitim, sağlık ve siyasette kadının yeri gibi temel konular ele alındı. Çalıştaya İzmir Barosu, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği (ÇEKEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği (RUSAG), Güzeltepe Kadın Dayanışma Derneği, TMMOB Kadın Çalışmaları, Sasalı Sosyal Dayanışma Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), TÜM-BEL Sen 2 No'lu Şube, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), İzmir Kadın Dayanışma Derneği (İKDD), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Mor Dayanışma Kadın Derneği, Hayata Destek Derneği, Sosyal İklim Derneği, Kadınca Derneği ve Sosyal Gelişme ve Dayanışma Derneği(SGDD-ASAM) katıldı.

Projeler hakkında bilgi verildi

Belediye'nin kadınlara yönelik hizmet ve projeleri hakkında STK ve dernek temsilcilerine bilgi verildi. Meslek edindirme kursları, yaratıcı atölyeler, hukuki ve psikolojik destek hizmetleri, Anne Destek Programı, öz savunma eğitimi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) kadınların aldığı hizmetler anlatıldı.

"Her alanda eşit Çiğli için çalışacağız"

Toplumun gelişmişliğinin, kadının toplumdaki yeri ile ilişkili olduğunun altını çizen Başkan Onur Emrah Yıldız, şunları kaydetti:

"Kadın-erkek eşitliğinin içselleştirildiği ve kadınların sosyal, kültürel ve siyasal alanda eşit haklara sahip olacağı bir Çiğli iddiamız var. Meclis üyesi listemizi oluştururken, seçilecek sıradan altı kadın arkadaşımızı yazdık ve beşi seçildi. Müdürlüklerimizin birçoğunu kadınlar yönetiyor. Elbette bunları yeterli görmüyoruz ve kadınların hayatın her alanında daha aktif ve güçlü olması adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın başında kadınların ekonomik olarak güçlenmesi geliyor. Meslek edinmeleri ve istihdam zincirine dahil edilmeleri için kurslar ve projeler geliştiriyoruz. Sosyal, kültürel, sportif ve birçok alanda daha etkinlikler düzenliyoruz. Bu çalıştayı, kadınlara yönelik hizmet ve projelerimizin sürdürülebilir ve kurumsallaşması açısından kıymetli buluyorum.

"Narin'in ismi Çiğli'de yaşayacak"

Bir aya yakın süredir Narin kızımızla ilgili gelişmeleri yüreğimiz yanarak takip ediyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, Küçük Çiğli Mahallesi'nde pazar yerinin arkasında yapacağımız parka Narin'in ismini vereceğiz. Umarım ki Narin, bu ülkede kaybettiğimiz son evladımız olur. Bu acı kaybın ardından, toplum olarak daha duyarlı ve birlik içinde olmalıyız. Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği için hep birlikte çalışmalıyız."