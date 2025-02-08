Çıldır Gölü'nde Buz Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Buz Şenliği Düzenlendi

Çıldır Gölü\'nde Buz Şenliği Düzenlendi

Kars'ta Çıldır Gölü'nün tanıtımı için düzenlenen etkinlikte birçok gösteri yapıldı.

08.02.2025 19:17
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Kars'ta Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması amacıyla "Çıldır Gölü Buz Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Kars Valiliği tarafından Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bu yıl ilk defa buzla kaplı gölün üzerinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da curling ve sürat pateninde hünerlerini sergiledi.

Programda artistik buz paten milli sporcusu Fatma Yade Karlıklı'nın buz üzerinde sergilediği performansı beğeni topladı.

Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların da yarıştığı etkinlikte AFAD, JAK ve UMKE ekipleri buzda arama kurtarma çalışması yaptı.

Etkinlik, aşık atışmaları, kızak yarışları, halk müziği gösterisi ve halayların ardından sona erdi.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kentin turizm destiyonasyonu açısından önemli bir yere geldiğini belirterek, "Buzlar diyarı Çıldır Gölü'müz, Arpaçay'ımız doğa harikası. Dünyanın en özel ve en güzel yeridir. Gazi Kars'ımız artık Türkiye'de ve dünyada turizm destinasyon noktalarından biri oldu, markalaşma değerimiz her geçen gün artıyor." dedi.

Kars'ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin ziyaretçilerle buluştuğunu ifade eden Polat, "Çıldır Gölü'müzün şu an minimum 40 santimetrenin üzerinde buzu var. Gölümüzün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla belediyemiz, kaymakamlığımız ve diğer paydaşlarımızla Çıldır Gölü Buz Şenliği'nin bu sene birincisini yapıyoruz. İnsanımızın şenliklere, festivallere ilgisini gördük. Bu bize şunu anlattı, seneye daha iyisini, daha iyi mekanlarda çok daha iyisini yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. İnşallah seneye kadar Kütük Evi'miz de biter. Kütük Evin önünde daha geniş kapsamlı, daha ulusal, belki uluslararası misafirleri de ağırlayabileceğimiz bir şenliğin, festivalin ilk adımını atmış olduk." diye konuştu.

Polat, Çıldır Gölü'nün daha fazla tanıtılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şenliğimizde kızımız paten gösterisi yaptı. Buranın marka değeri kızaklarımız atlı kızak gösterileri yaptı. UMKE, AFAD ve jandarmanın tatbikat gösterisi vardı. Halk ozanlarımız ozan kültürünü yansıttı. Kafkas müziğimiz, dansımız, yerel müziklerimizle Kars'ın kültür varlığını, hazinesini gelen insanımıza hatırlatıyoruz. İnşallah Çıldır Gölü'nü dünyada bir marka haline getirmemiz lazım. Burası dünyanın en özel ve güzel yerlerinden birisi, bu özelliği, güzelliği daha iyi tanımak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler de yoğun katılım sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Buz Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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